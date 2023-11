La storia torna a splendere. La Sala Estense alza il sipario: "Investito oltre mezzo milione"

Le seggioline della platea verdeggiano immerse nell’odore della vernice fresca. La Sala Estense ha riaperto le porte alla città, dopo un lungo e prezioso lavoro di restauro e riqualificazione reso possibile grazie a un cofinanziamento del Comune e a duecentomila euro ottenuti grazie ai fondi Pnrr. Ma per ripercorrere ciò che è stata la Sala Estense, bisogna girare la clessidra della storia. È stata cappella di corte ai tempi di Ercole I d’Este, poi teatro, chiesa, magazzino, quindi prestigiosa sede di convegni, conferenze, iniziative culturali e spettacoli. L’hanno scelta giganti del cinema come Michelangelo Antonioni e Florestano Vancini per i loro film. Il rinnovamento di questo spazio nel cuore della città (sia in senso fisico che in senso metaforico) è costato attorno a 550mila euro. Una grande attenzione è stata riservata alla parte dell’accessibilità – tant’è che ieri mattina, in Sala, c’era anche Fausto Bertoncelli (nella foto con Fabbri, Lodi, Maggi e Gulinelli), referente delle associazioni disabili e grande combattente per l’abbattimento delle barriere architettoniche. In questo senso va detto che, non solo la sala, ma anche il palco è stato reso accessibile grazie all’installazione di un apposito elevatore (testato ieri mattina proprio da Bertoncelli e dal sindaco Alan Fabbri, a guisa di accompagnatore).

"Quello che si compie oggi è un momento importante, questo è il cuore pulsante del centro storico – spiegano il sindaco e l’assessore al Pnrr, Andrea Maggi –. Cogliendo l’occasione del Pnrr abbiamo più che raddoppiato, con fondi comunali, l’investimento europeo già intercettato per dare completezza a un intervento in un luogo storico, valorizzandone la portata, e per garantire maggiore accessibilità, d’intesa con il comitato Ferrarese area disabili e il Garante, che ringraziamo per il prezioso apporto fornito. Inoltre con i nuovi impianti arriva anche l’aria condizionata, consentendo di utilizzare la sala in condizioni di comfort anche d’estate e realizzando un notevole risparmio energetico, di circa il 30 per cento".

La prima fase di intervento – seguito dall’ingegnere responsabile, Paolo Rebecchi – è partita il 27 dicembre 2022, e ha riguardato l’efficientamento energetico della sala (con sostituzione delle unità di trattamento aria e l’installazione di una nuova pompa di calore di ultima generazione, che garantirà un risparmio energetico di almeno il 30 per cento). A maggio di quest’anno sono invece iniziati i lavori di riqualificazione, che oggi può contare su nuovi: sipario, tendaggi, tinteggiature, servizi igienici totalmente rifatti, impianto luci, un palcoscenico restaurato e un elevatore per l’accesso allo stesso palcoscenico da parte di persone con disabilità.

Identica attenzione all’accessibilità è stata realizzata anche per i bagni, specificamente adeguati a tal fine e nella disposizione delle sedute che hanno alcuni spazi dedicati alle carrozzine. È stata inoltre installata la rampa di accesso per persone con disabilità.

Restaurati inoltre molti arredi storici, a partire dalle 288 poltrone, risalenti agli anni ‘70, con un complesso lavoro che ha coinvolto falegnami, sarti, fabbri e tappezzieri.