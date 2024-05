"La storia va raccontata per intero o la Liberazione non sarà mai condivisa"

Caro Carlino,

la storia va raccontata per intero, non solo quello che conviene. Il signor Baratelli, rispondendo ad una lettera del signor Giorgio Fabbri, ha esposto dei fatti storici veri, assolutamente certi e veritieri, non modificabili da nessun revisionismo storico. Purtroppo, per dimenticanza, non ha chiarito le situazioni e le motivazioni che hanno portato ai fatti citati che sono verità storiche risapute e consolidate e non fantasie politiche e anche queste non sono attaccabili da nessun revisionismo di parte. Le formazioni partigiane garibaldine erano della Resistenza la parte combattente più organizzata politicamente e militarmente ma prendevano ordini da Stalin tramite i dirigenti comunisti italiani Togliatti, Longo e Secchia, perciò come i repubblichini combattevano dalla parte sbagliata della storia perché volevano una rivoluzione del popolo in stile Unione Sovietica. In alcune parti del nord a fine guerra l’avevano già iniziata ma Togliatti li fermò perché Stalin gli disse che l’Italia stava nella zona di influenza sbagliata e lui non poteva intervenire. I comunisti al potere dovevano andarci con altri metodi, magari democratici, altrimenti l’esercito americano li avrebbe annientati. Per questo motivo rientrarono nell’ambito repubblicano contribuendo alla formazione della Costituzione per poi firmarla, per riappacificare il Paese vollero anche l’amnistia salvando così non solo i fascisti ma anche tanti dei loro che avevano ucciso e rubato indiscriminatamente vedi il caso della Contessa Giordani di Santa Maria Codifiume uccisa e depredata dai partigiani comunisti di un’enorme somma di denaro che non fu mai ritrovata. La lotta al terrorismo rosso iniziò da parte della Sinistra solo dopo l’uccisione del sindacalista Guido Rossa, mentre negli anni precedenti molti a sinistra simpatizzavano per la lotta armata e tanti chiamavano i terroristi “compagni che sbagliano”. Ancora oggi quando qualcuno di questi muore tanti a sinistra ne onorano la memoria in nome della lotta comune, gente del popolo ed intellettuali compresi. Ma dopo Guido Rossa diventarono per il PC pericolosi criminali contro lo Stato ed il popolo. Questa è storia non fantascienza o narrativa e finché certe verità storiche non verranno chiaramente alla luce, la Festa della Liberazione non sarà mai condivisa da tutto il popolo italiano.

Massimo Carlotti