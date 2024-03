"La storia vista da una minoranza. Gli ebrei italiani e la cittadinanza"

Mario Toscano, co-curatore, insieme a Vittorio Bo, della mostra ‘Ebrei nel Novecento Italiano’ al Meis, il tema è tanto interessante quanto vasto.

"Il progetto espositivo è quello di raccontare la storia del Novecento italiano attraverso le esperienze di una minoranza: quella ebraica. Questo significa considerare tre punti di riferimento: le istituzioni, la società civile, la minoranza religiosa".

L’allestimento è diviso in 7 sezioni. Com’è organizzato il percorso?

"L’abbiamo organizzato usando un concetto cardine: la cittadinanza, ovvero come evolve la condizione di cittadinanza degli ebrei italiani, in relazione al mutamento del quadro politico e complessivo. Innanzitutto, siamo partiti analizzando e raccontando il periodo liberale, quindi da una radice ancora ottocentesca, necessaria a comprendere la situazione, fino alla Grande Guerra. Il tema dell’uguaglianza dei cittadini, in questo contesto, si manifesta in modo crescente. Siamo poi passati al periodo fascista, analizzando le trasformazioni dovute alla cancellazione dei principi e dei valori di libertà, che riguardano tutta la cittadinanza e che incidono anche sulla condizione delle religioni minoritarie, soprattutto con la Riforma Gentile, i Patti Lateranensi, la legge sulle comunità ebraiche del 1930. Segue, in mostra, l’analisi del cambiamento della politica del regime fascista, dalla metà degli anni Trenta in avanti, con la legislazione razziale e con l’introduzione – nella società, nella cultura e nella politica – del razzismo e dell’antisemitismo. Ci siamo poi inoltrati nella Seconda Guerra Mondiale, nel quadro dell’occupazione tedesca, nella politica della Repubblica Sociale e nella negazione politica dell’idea che gli ebrei siano cittadini italiani: diventano stranieri, di nazionalità nemica".

Le conseguenze le conosciamo tutti.

"Il periodo della deportazione, il pericolo delle vite. Si produrrà un’importante perdita di vite umane di cittadini di nazionalità ebraica. In mostra, quindi, si continua inquadrando la nascita della Repubblica Italiana, l’elaborazione della Costituzione, l’abrogazione delle leggi razziali: la nuova visione della cittadinanza sancita dalla Costituzione trova il suo compimento con l’attuazione dell’articolo 8 che prevede la stipula di intese tra lo Stato e le confessioni religiose minoritarie. Ecco, questi sono i passaggi fondamentali, all’interno dei quali vi sono tanti contenuti".

C’è però una doppia linea: come gli ebrei sono visti e come si rappresentano.

"È una delle questioni fondamentali. In una minoranza, c’è un problema di rappresentazione o autorappresentazione. Nel catalogo c’è un contributo interessante su come letterati o poeti italiani (vedi Montale) abbiano raccontato gli ebrei. È doveroso parlare delle tradizioni di pregiudizio e antisemitismo, viste le ferite inguaribili che hanno arrecato. Al contempo, bisogna allargare il campo e cogliere le diverse espressioni rintracciabili in una società a vari livelli, come quello della letteratura e dell’arte".

La mostra è pensata anche per una ricezione didattica, per le scuole?

"C’è un’attenzione particolare per le scuole: si tratta di offrire una prospettiva di conoscenza della storia italiana del Novecento anche ai giovani. In generale, il tema della scuola, dal punto di vista storico, è presente nell’ebraismo italiano già nell’epoca dei ghetti. Lo è anche in fasi successive, con la spinta alla frequenza delle scuole pubbliche e, in vari momenti storici, con la tutela delle proprie scuole e attività educative interne, che possano servire al sostegno delle fasce più deboli delle comunità e ai ceti più disagiati, perché la scuola e l’educazione offrano strumenti di promozione sociale".