La ‘StraCarducci’: studenti e cittadini insieme tra benessere e partecipazione

Torna la ‘StraCarducci’. Tutto pronto per la camminata non competitiva aperta a studenti e cittadinanza, giunta alla sua quarta edizione. L’iniziativa, patrocinata dall’assessorato all’Istruzione e politiche giovanili del Comune e organizzata dall’IIS Carducci, è in programma venerdì 24 ottobre. La partenza è prevista alle 9.30 dal punto di ritrovo davanti alla Porta degli Angeli e il percorso si snoderà tra le mura e il centro storico della città. I dettagli sono stati illustrati ieri dall’assessore all’istruzione e politiche giovanili Chiara Scaramagli insieme al docente Vittorio Fioresi e dagli studenti Irene, Andrea, Lanfranco e Sara della 4E Carducci. L’evento, in collaborazione con Avis Ferrara, è gratuito ed è nato come esperimento didattico per permettere ai ragazzi di misurarsi con se stessi e le loro capacità. Organizzato in autonomia dagli studenti della classe 4E dell’indirizzo scienze umane dell’IIS Carducci, i quali, col supporto dei docenti, hanno curato tutte le fasi organizzative: dalla progettazione del percorso alla comunicazione con le istituzioni, fino alla gestione logistica e ai rapporti con gli sponsor. "Iniziative come questa - afferma Scaramagli - sono un esempio fattivo di come la scuola possa farsi veicolo formativo di competenze trasversali, rappresentando un vero e proprio ponte tra la didattica e l’apprendimento esperienziale, nonché fornendo esempi concreti di cittadinanza attiva e partecipata. Un bagaglio che i nostri ragazzi si porteranno dietro e che sarà prezioso per il loro futuro. All’Avis, al dirigente scolastico, ai docenti e agli studenti del Carducci, agli sponsor i va il grazie dell’Amministrazione comunale". La camminata rappresenta un modo per promuovere il benessere fisico e la socializzazione, ma anche un’occasione per mettere in pratica abilità.

Mario Tosatti