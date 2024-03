La strada del digitale, gli esperti si confrontano. Una sfida per le imprese

Digital Way si intitola l’evento targato Cna e giunto alla quarta edizione, in programma a Ferrara oggi. E’ organizzato da Cna Turismo e Commercio e Cna comunicazione e Terziario Avanzato Emilia-Romagna e Ferrara con la Regione e Cna Hub 4.0 (patrocinio del Comune).

La giornata è divisa in due momenti: sessione plenaria al mattino, dalle 9.30, alla Sala Estense; seminari al pomeriggio, dalle 15 alle 17 nel chiostro di San Paolo. La sessione del mattino si aprirà con un intervento del presidente di Cna Ferrara Davide Bellotti (foto) e del sindaco Alan Fabbri. A seguire, l’assessore Regionale al turismo Andrea Corsini dialogherà con il presidente di Cna Turismo e Commercio Roberto Masi. Poi Mirko Lalli, Ceo & Founder The Data Appeal Company, Matteo Sarzana, General Manager Italy & Belgium Deliveroo, Riccardo Scandellari, divulgatore, formatore, Mario Romanelli, sales director presso The Data Appeal Company. La mattinata si chiuderà con un intervento del presidente di Cna Emilia Romagna Paolo Cavini. Nel Chiostro di San Paolo, dalle 15 alle 17, Benedetta Spattini e Leandro De Aguiar; Andrea Saletti; Jessica Morelli (vice presidente di Cna Ferrara); Laura Mancini; Massimiliano Zuffi e Boris Rubbo. Evento gratuito, è richiesta la prenotazione al link: https://eventi.cnaemiliaromagna.it/iniziative/digitalWay2024.php