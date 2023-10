"La strada di Senetica non è sicura". E dalla Provincia parte l’ultimatum

BONDENO

"Un incubo la nebbia sul tratto di strada vicino Senetica. Non ci sono le strisce che delimitano il ciglio e la metà della strada. Non basta andare ai trenta chilometri orari con le quattro frecce accese. Non si vede nulla. E’ un pericolo per chi guida e per gli altri". Le segnalazioni si moltiplicano. La nebbia di ieri mattina e della notte, hanno moltiplicato le difficoltà per i tanti che percorrono la strada provinciale che collega Bondeno a Ferrara. Sono per lo più lavoratori. L’inizio delle nebbie svela le difficoltà e le paure. La risposta della Provincia, competente per la strada, è immediata, perentoria e decisa.

"Oggi (ieri, ndr) stesso abbiamo fatto partire un ordine di servizio di esecuzione del lavoro alla ditta che aveva vinto l’appalto delle nuove asfaltature – risponde il presidente della Provincia Gianni Michele Padovani - e ci aspettiamo che nelle prossime ore, al massimo nei prossimi giorni, possa intervenire. I nostri tecnici hanno più volte segnalato alla ditta la necessità di fare la segnaletica. Sono già trascorsi i giorni necessari al nuovo asfalto per compattarsi ed essere predisposto a mantenere la segnaletica". L’ordine di servizio è la forma più estrema di richiamo che la Provincia abbia in mano, l’ultimo grado di avvertimento. Di fronte a questo atto di solito le ditte provvedono nel giro di pochi giorni perché è in gioco tutto il discorso della pubblica responsabilità. E i passaggi sono scritti nero su bianco. Il tratto in prossimità del passaggio a livello di Senetica, ma anche altri tratti della strada provinciale Virgiliana compresi tra Senetica e la frazione di Pilastri, che dista 15 chilometri dal capoluogo di Bondeno, sono in questo momento privi di segnaletica orizzontale. Ieri la zona era avvolta da una fitta nebbia.

Sono tratti che sono stati infatti oggetto di una nuova asfaltatura. Tecnicamente, spiegano gli addetti, dopo il nuovo asfalto bisogna spettare un paio di settimane, perché l’asfalto si rapprenda e la posa della segnaletica rimanga e non si sbricioli, non si frammenti al passaggio dei pneumatici delle auto, dei camion, dei mezzi agricoli. Ma il tempo è già scaduto. Prevedendo quello che avrebbe potuto succedere con l’arrivo della nebbia, i funzionari della Provincia, confermano che 72 ore dopo il completamente degli asfalti, hanno iniziato a sollecitare e a ricordare alla ditta la necessità di provvedere alla segnaletica. I tempi sono scaduti. Da qui il provvedimento di ieri con l’ordine di servizio alla ditta che ha vinto l’appalto, dal quale non potrà esimersi.

Claudia Fortini