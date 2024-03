La strada Ferrara-Marrara: "Riasfaltatura nel 2025"

Strada ’groviera’, ma i lavori dovranno attendere. È in sostanza quanto è emerso dall’incontro sul tema ’Sp 65, manutenzione e calendario lavori della Provincia’. Sono intervenuti il consigliere provinciale Francesco Colaiacovo, accompagnato dagli ingegneri Luca Capozzi e Dario Vinciguerra, e una rappresentanza dei 46 firmatari che hanno espresso le loro preoccupazioni sulle condizioni della strada provinciale che collega Ferrara con Marrara. Nel 2023, è stata in sostanza la risposta dell’amministrazione provinciale, è stata rinnovata la pavimentazione su larghi tratti della Sp 22, ossia la strada che percorre in buona parte lo stesso territorio, in particolare tra Gaibanella e San Bartolomeo. La riasfaltatura di buona parte della Sp 65 dovrà invece attendere il 2025, anche se è stato fatto presente che interventi più localizzati per rifare il manto stradale sono stati fatti negli anni 2020, 2021 e 2022, in particolare negli abitati di San Nicolò, Fossanova e Monestirtolo. Nell’anno in corso, invece, la Provincia ha in programma di concludere un intervento sulle alberature, specie nell’abitato di Gaibanella e Fossanova. Nel 2025 è poi programmata la riasfaltatura di circa 15 dei 22 chilometri della Sp 65, vale a dire i tratti più deteriorati segnalati dai cittadini. Ciò non esclude, è stata la conclusione, che al verificarsi di situazioni di particolare emergenza la Provincia non provveda con limitati interventi tampone, per assicurare la sicurezza. "La nostra volontà – ha precisato il consigliere Colaiacovo – sarebbe sempre quella di mantenere la nostra rete viaria di circa 800 chilometri in condizioni ottimali di manutenzione, ma la dotazione dei fondi finanziati dai governi di questi anni ci consente di poter provvedere solo parzialmente".