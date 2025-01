"La strada giusta per la salvezza. Non abbiamo paura di nessuno"

È una gran bella Benedetto. Succulento bis, nel giro di quattro giorni, e quella continuità che il gruppo di Di Paolantonio andava cercando da inizio stagione. Piacenza prima e Verona poi, così la Sella si è rimessa ferocemente in carreggiata per la salvezza, sfoderando prove importanti, quella con i veneti impreziosita dal valore degli avversari, forti, tonici, che però la Sella ha saputo domare, divertendosi e facendo divertire. Anche coach Di Paolantonio. "Siamo molto soddisfatti – esordisce così il tecnico nel post-gara –. Abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello contro una squadra di altissimo livello, ed era quello che ci serviva per portare a casa la partita. E siamo stati soprattutto bravi dietro, nel limitare i loro corpi e il loro talento, tant’è che per lunghi tratti Verona ha segnato soltanto dalla lunetta". Una vittoria che pesa quella ottenuta dai biancorossi e che, dopo un mese abbondante, mette anche fine al digiuno di successi interni. "E’ una gioia che meritavamo tutti quanti, noi e la nostra gente. Non so se sarà il successo della svolta, ma una partita del genere ci deve dare ancora più consapevolezza, senza paura di nessuno: dobbiamo essere come pirati all’arrembaggio". In chiusura un pensiero sulla new-entry Graziani, anche ieri tra i migliori. "Ringrazio ancora la società per avercelo messo a disposizione. Matteo è un innesto importante, e questo a prescindere dal fatto che abbia approcciato e giocato bene queste due gare. È una rotazione in più preziosa, di cui avevamo grande bisogno, anche perché prima del suo arrivo, a rotazioni ridottissime, era difficile essere competitivi a questi livelli".

g.p.