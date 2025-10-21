La Strada per andare lontano. Studenti, lezione tra codice e divise: "Così fermiamo le stragi al volante"

L’importanza della sicurezza stradale, partendo dai banchi di scuola. Nella mattinata di ieri, nella Sala Estense, si è svolto il primo incontro della 14ª edizione del progetto ‘La Strada per andare lontano’.

Un’iniziata coordinata dalla Prefettura, in collaborazione e con il contributo di diversi enti ed istituzioni con cui si intende sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale. Erano presenti gli studenti di scuole superiori del Capoluogo, una classe del ‘Bachelet’, quattro ‘Einaudi’ e ‘Copernico-Carpeggiani’ e tre Aleotti. In apertura i saluti del prefetto Massimo Marchesiello e dell’assessore alla sicurezza Cristina Coletti. Sono intervenuti Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, Ospedale di Riabilitazione San Giorgio, Ausl- Servizio per le Dipendenze, Servizio di emergenza 118, Avis, Automobile Club Ferrara, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Inside Comunicazione Gruppo Digital 360, Open Lab Ferrara. "Questa iniziativa è un punto fermo – spiega Coletti – nell’ambito dell’educazione alla sicurezza stradale e alla cittadinanza consapevole. La partecipazione delle scuole, l’entusiasmo degli studenti, la qualità degli interventi registrati lo scorso anno dimostrano che investire sui più giovani in educazione, prevenzione e consapevolezza è una scelta giusta e doverosa. Da oggi parte un vero e proprio percorso educativo, che unisce teoria, emozione e coinvolgimento attivo. Si tratta di un progetto che insegna il rispetto delle regole, l’empatia, i valori del dono e della solidarietà, la responsabilità nei propri confronti e verso gli altri". L’eccessiva velocità, la distrazione, l’uso dello smartphone alla guida, le operazioni di soccorso negli incidenti stradali e l’importanza della donazione del sangue sono stati alcuni degli svariati argomenti trattati dai relatori. Nell’ambito dell’intervento del personale dell’Ospedale di Riabilitazione San Giorgio, è stata poi portata la testimonianza diretta di una persona che ha subito un grave incidente stradale. Nelle postazioni organizzate dall’AUSL-SERD e dall’AVIS, gli studenti sono stati coinvolti in questionari e ricevere materiale informativo sulle tematiche affrontate, avendo anche la possibilità, nella postazione allestita da Open Lab Ferrara, di provare dei visori, raffiguranti alcuni video sulle scorrette condotte sulla strada. All’esterno della sala, personale della Polizia Stradale con il ‘Pullman azzurro’ e militari dell’arma dei carabinieri con alcuni mezzi in dotazione aspettavano i ragazzi per promuovere la cultura della sicurezza stradale. Durante la mattinata è stato poi ricordato che nell’ambito del progetto ‘La strada per andare lontano" è previsto un concorso di idee suddivisi in 4 categorie grafica, video, musica e composizione scritta.

Mario Tosatti