La strage, 40 anni dopo ’Sepolto’ tra i corpi nella bolgia dell’Heysel: "Sono un miracolato"

Nicola Lunghi, 60 anni, se lo ricorda bene. Del resto c’è quella foto in bianco e nero a rinfrescargli la memoria. Una massa umana, una ressa, una montagna di persone che urlano. Lui è lì in mezzo, i capelli neri, la riga, allunga le mani, le tende al cielo. Nicola Lunghi è uno dei sopravvissuti alla strage dell’Heysel, a Bruxelles. Fischio d’inizio di una tragedia, finale di coppa dei campioni, si affrontano la Juventus e il Liverpool. In un settore i tifosi sono a stretto contatto, sono separati da reti metalliche dagli inglesi. Cominciano a spingere, a ondate, caricano, le reti si sfondano, nella calca alcuni si lanciano nel vuoto, crolla un muro. Sono 39 i morti, 30 italiani, 600 feriti. Lui era lì. 29 maggio del 1985. Un miracolato. E’ un operaio metalmeccanico, lavora alla Berco. Gli mancano 4 anni per andare in pensione. Giorni di scioperi, un filo di speranza.

Dove vive?

"A Migliaro"

Tifa ancora per la Juve?

"Sì, ma non sono mai stato un tifoso sfegatato. Le partite me le guardo in tv, dal divano, seduto in poltrona. Allo stadio sarò andato non più di quattro volte"

Quaranta anni fa, Bruxelles. Come mai?

"C’era un’agenzia che organizzava viaggi per andare ad assistere alla partita, alla finale. Io e un mio amico dicemmo, perché no. E abbiamo comprato il biglietto, siamo partiti con la corriera. C’era gente come noi. Non era una tifoseria organizzata. I nostri posti erano proprio lì. Siamo partiti dal paese, poi con la corriera da Milano"

Era lì, sugli spalti

"Sì, sono quello al centro nella foto in bianco e nero. Allungo le mani, chiedo aiuto. Non riuscivo a muovere le gambe, ero completamente bloccato dalla calca, in quella montagna di braccia e gambe, teste che urlavano. Una visione apocalittica"

Quella foto, impressionante

"Avevo un amico americano, mi chiamò dopo averla vista sul New York Times".

Quanto è durato?

"Non tanto, una decina di minuti"

Chi vi ha soccorso?

"La fortuna era che quel settore era vicino alla pista, gli addetti sono riusciti a raggiungerci. Ci hanno aiutato anche alcuni giornalisti. Eravamo a tre metri dal terreno, dal campo. Mi sono sentito tirare, mi sono salvato. Siamo usciti dal tappeto di gioco, hanno poi aperto alcune porte. Siamo stati tra i primi ad uscire da quell’inferno"

Una tragedia

"La stupidità umana, una struttura fatiscente, pecche organizzative. Tanti fattori, che quel giorno si sono uniti. Ed è stata strage"

Adesso?

"Queste cose non succedono, succedono meno. C’è più consapevolezza, le strutture sono organizzate in modo più sicuro, l’apparato di sicurezza è rodato. Spero che non succeda mai più, il calcio, lo sport, sono divertimento, incontro, socialità"

Il suo amico?

"Si è salvato anche lui"

Come va alla Berco?

"Non va bene, no. Non va per niente bene. Spero che si riesca a ricucire, a trovare una via d’incontro tra azienda, sindacati, noi. Per individuare strumenti che riescano ad alleggerire almeno questa situazione. Magari con l’uso di ammortizzatori. Penso ai giovani, a chi ha 20 anni, 30 anni. Dove lo trovano un altro lavoro in una provincia così martoriata? Non è solo la Berco, la crisi è più ampia".