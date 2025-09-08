La strage dei cannolicchi, i gabbiani banchettano : "E noi con le mani legate"

I gabbiani che si tuffano sui cannolicchi spiaggiati, una distesa che dal lido delle Nazioni arriva a Porto Garibaldi. Gabbiani finiti nei video registrati dai turisti di settembre, filmati che stanno facendo il giro del web. L’ultimo di ieri mattina. "Nelle sequenze si sente la voce di un turista che si lamenta di tutti i cannolicchi sulla spiaggia, con stormi di gabbiani che li mangiano", spiega Davide Pozzati del consorzio Treponti.

Non c’è pace per la cappalunga, questo il ’secondo nome’ del mollusco. Nei retini di famiglie e bande organizzate che li rivendono nel mercato clandestino; vittime della mancanza d’ossigeno e dei granchi blu. Adesso finiscono anche nella pancia dei gabbiani. Insomma, il grande banchetto. Dal quale sono esclusi i pescatori che non possono raccoglierli dal fondo del mare. "Così nei nostri ristoranti – riprende –, sui mercati arrivano cannolicchi da Inghilterra e Spagna. E noi siamo costretti ad assistere alla strage di questi giorni sulle spiagge". E pensare che i pescatori hanno già studiato uno strumento che sarebbe in grado di pescarli, si tratta di un’idrorasca per le vongole alla quale sono state apportate alcune modifiche. Resta comunque in parte un mistero la grande moria, che sembra analoga a quella che stanno ’vivendo’ le vongole in Romagna. "Deve esserci stato un forte afflusso d’acqua dolce, questa la mia risposta", aggiunge Pozzati.

La questione anima il dibattito politico. Il Partito Socialista del Basso Ferrarese esprime la piena solidarietà ai pescatori di Goro e Comacchio. "Oggi colpiti da una duplice ingiustizia – spiega Paolo Rossi, segretario Psi di Codigoro – . Da un lato una crisi strutturale che da anni affligge la venericoltura, dall’altro un ostacolo burocratico che impedisce loro di valorizzare una risorsa naturale abbondante nei nostri mari, i cannolicchi. È incomprensibile e inaccettabile che, mentre i mercati italiani importano cannolicchi da Spagna, Inghilterra e altri Paesi, i nostri pescatori siano costretti a vederli morire inutilizzati sulle nostre spiagge. Si tratta di uno spreco intollerabile, un danno economico e ambientale che non può più essere giustificato da cavilli normativi e da interpretazioni restrittive della legge. È inaccettabile che chi ha le competenze e gli strumenti per intervenire non possa farlo a causa di una formulazione normativa imprecisa e penalizzante. La Regione non ha espresso un diniego definitivo alla raccolta dei cannolicchi, ma ha subordinato il rilascio dell’autorizzazione all’attivazione di una fase sperimentale della durata di diciotto mesi, il cui costo stimato si aggira intorno ai cinquantamila euro. Un onere di tale portata risulta difficilmente sostenibile dalle cooperative, già gravemente penalizzate dall’emergenza granchio blu".

Mario Bovenzi