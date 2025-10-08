La strage del 7 ottobre 2023: "Ricordiamo le vittime della brutalità di Hamas"

In occasione dell’anniversario del 7 ottobre 2023 - la brutale aggressione dei terroristi di Hamas contro numerosi villaggi e kibbutz israeliani vicino al confine con Gaza, conclusasi con un bilancio di quasi 1.200 morti civili (tra cui donne, anziani e bambini) e 251 persone rapite e portate nei tunnel della Striscia – l’Associazione Italia Israele Scaligero Estense ha organizzato ieri, al Teatro Verdi, un momento "per fare memoria di un giorno di dolore" e per ricordare le vittime civili israeliane dai Kibbutz al Nova Festival.

"E’ moralmente indispensabile – hanno spiegato Marco Leati e Iaria Federica per Aiise – rendere a questo giorno la sua sacralità di tragedia, ricordarne la violenta brutalità, perché non è certo stata una giornata di resistenza, come si è tristemente letto nelle piazze". Varie le testimonianze, tra cui quella del giornalista e scrittore Michael Sfaradi e di chi ha perduto i propri cari, e i collegamenti con Claudio Velardi (direttore del Riformista) e Alessandro Sallusti (direttore del Giornale)".

A portare il saluto dell’amministrazione comunale c’era l’assessore alla cooperazione internazionale Francesca Savini: "Organizzare un evento come questo – ha detto – in un momento storico che definirei buio, ha richiesto coraggio. Oggi esprimere un’opinione non allineata alla narrazione dominante può essere rischioso e molte persone hanno scelto di non partecipare per timore di reazioni ostili o violente. Purtroppo assistiamo sempre più spesso a piazze che degenerano, strumentalizzando la sofferenza del popolo palestinese per fini politici, con attacchi al Governo nazionale e alle amministrazioni locali. Ma la violenza – aggiunge – non potrà mai essere un mezzo per raggiungere la pace. Il sentimento di paura è comprensibile, ma eventi come questo dimostrano che chi sceglie il dialogo e il rispetto non è solo".

Sull’anniversario del 7 ottobre è intervenuta anche la segreteria comunale di Forza Italia Ferrara: "Tutte le piazze vanno ascoltate, e vanno prese in considerazione le proteste, anche le più dure, nei confronti di chi guida il paese. Occorre però che, fra le parti, esista almeno una narrazione comune basata su fatti condivisi e non su mezze bugie o versioni addomesticate. Lo sciopero dello scorso venerdì non era “generale”, ma dichiarato dalla sola CGIL e alcune sigle autonome. Gli altri sindacati confederali non hanno condiviso le motivazioni legate al blocco della “flottilla” e non hanno incrociato le braccia; a parere nostro bene hanno fatto, perché di pace a Gaza poco c’era nel ritornello ossessivo “Palestina libera dal fiume al mare” che significa, come tutti sanno, “senza Israele”. Gli eccessi che chiunque ha potuto verificare in città – continua FI – dagli slogan contro sindaco e giunta alla tentata invasione della stazione ferroviaria (evitata grazie alla professionalità delle forze dell’ordine), vengono descritti come iniziative non collegate alla protesta, quando ognuno ha potuto osservare come fossero una parte consistente, integrante e applaudita della mobilitazione".

Secondo FI "bene ha fatto il sindaco Fabbri a ricordare a chi, strillando al megafono chiedeva un incontro, che gli appuntamenti si prendono al telefono, come in qualsiasi altro comune italiano". "Il PD ferrarese – conclude FI – ha salutato con entusiasmo i cortei e mantenuto un silenzio di tomba sulla grottesca vicenda del sindaco democratico di Reggio Emilia, fischiato e contestato per aver ricordato a Francesca Albanese, che il 7 ottobre 2023 è avvenuto un massacro di ebrei israeliani. La stessa Albanese che al teatro Abbado ha ricevuto applausi da un pubblico in cui i vertici democratici erano ben in vista: una contraddizione su cui i vertici Pd nulla hanno avuto da rilevare".