La strage del monossido. Famiglia morta in casa: "La comunità è sconvolta"

L’ultimo saluto alla famiglia Balanuta. Nel primo pomeriggio di ieri, nell’aula del commiato della ‘Casa funeraria Ferrari’ a Polesella, si è tenuto un momento di raccoglimento per ricordare Nicolae, Elena e Alina, trovati morti nella propria abitazione giovedì mattina a Paviole di Canaro. In tantissimi si sono radunati, tra parenti, conoscenti, il sindaco di Canaro, Alberto Davì e componenti della giunta municipale, colleghi di lavoro di Nicolae, tutti increduli per la scomparsa di un’intera famiglia. Una cerimonia con rito ortodosso. Una tragedia che ha sconvolto anche gli amici e conoscenti del ferrarese, dove la famiglia Balanuta ha vissuto alcuni anni. Il sindaco di Canaro, è intervenuto in apertura della cerimonia, visibilmente commosso: "Un grande dolore essere qui davanti a queste bare. Questa tragedia lascia senza parole e mi rattrista profondamente così come tutta la comunità locale. Una famiglia che avevo recentemente conosciuto in occasione dell’ottenimento della cittadinanza italiana, prima la figlia e poi la mamma. Era felicemente integrata nella nostra comunità e molto apprezzata per gentilezza e tranquillità". Venerdì scorso è stato dichiarato lutto cittadino in segno di cordoglio per la tragica scomparsa. "Le esequie – ancora il sindaco – si svolgeranno nel paese di origine della famiglia, e il Comune di Canaro desidera esprimere le più sincere condoglianze ai parenti e agli amici dei defunti".

Martedì, invece, è previsto il rimpatrio dei feretri, dopo il nulla osta del consolato moldavo. Il fatto è successo nella notte tra mercoledì e giovedì, quando su richiesta dei carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco in via Cesare Battisti località Paviole, per una famiglia di cui si erano perse le tracce da alcuni giorni. Una volta entrati sono stati rinvenuti, privi di vita, Nicolae Balanuta di 51 anni, la moglie Elena di 47 e la figlia Alina di 28, tutti di origine moldava, ma da circa 20 anni in Italia. Morto anche il loro gatto. Una famiglia che ha risieduto per alcuni anni a Pontelagoscuro in un condominio di via Padova, poco distante dal ponte sul fiume Po. Sulle cause di questa morte collettiva, l’ipotesi è quella di asfissia da monossido di carbonio. I corpi sono stati ritrovati grazie alla segnalazione del datore di lavoro del 51enne, impiegato in una ditta d’imballaggi ferrarese, in quanto da alcuni giorni non si era presentato al lavoro e non aveva comunicato nulla.

I Balanuta hanno abitato nel ferrarese dal 2017 al febbraio 2021. Nel 2019 avevano acquistato una casa singola nel Comune di Canaro, appunto a Paviole, effettuando prima alcuni lavori di ristrutturazione, per poi trasferisci definitivamente nel 2021 e prendere la residenza. Nicolae Balanuta, lavorava da tempo come dipendente in questa ditta nel ferrarese, la moglie era in attesa di occupazione, mentre la figlia doveva iniziare nel polo logistico di Castelguglielmo (Rovigo).