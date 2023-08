La strage di cozze e vongole Il ministro ai produttori di Goro "Pronti allo stato d’emergenza"

di Mario Bovenzi

"Non abbiamo problemi a dichiarare lo stato d’emergenza se gli interventi ordinari non avranno risultati, ci sono state chieste misure e le abbiamo attuate. Il governo ha dimostrato la disponibilità massima per risolvere questo problema". Questa l’assicurazione che il ministro Francesco Lollobrigida, titolare del dicastero all’agricoltura e della sovranità alimentare, ha dato ai numerosi pescatori che ha incontrato ieri a Goro, in provincia di Ferrara, nella sede di Conuno, consorzio per la gestione della produzione e della raccolta del novellame costituito da 1.395 soci, 32 cooperative di Goro e Comacchio.

L’incontro segna una nuova fase nella guerra senza quartiere al granchio blu, il killer del mare che rischia di mettere in ginocchio un intero settore – quello della produzione delle vongole – che dà lavoro a quasi duemila persone tra Goro e Comacchio. Una lotta senza quartiere che ha unito due regioni, Emilia Romagna e Veneto – il crostaceo sta devastando cozze e vongole nella sacca di Scardovari, in provincia di Rovigo – ieri rappresentate da due sindaci, Maria Bugnoli primo cittadino di Goro, e Valeria Mantovan, che guida il comune di Porto Viro, in Veneto. "Il mare non ha confini, questo flagello ci riguarda, riguarda tutti. Siamo davanti ad una grave situazione economica che rischia di sfociare in un dramma sociale", hanno sottolineato. Di strumenti e finanziamenti per aiutare chi sta combattendo in prima linea contro l’invasione di quello che è stato definito il nemico pubblico numero uno ha parlato il ministro. "Il governo è pronto a fare la sua parte", ha ribadito più volte davanti ai pescatori.

Sono stati già stanziati quasi tre milioni di euro per il sostegno alla cattura del killer del mare e per lo smaltimento. La cifra che ha fornito Lollobrigida, fondi che andranno a coprire le spese dei pescatori già a partire dalla data del primo agosto. Tra questi costi figura anche quello per lo smaltimento, sono infatti per il momento proprio i pescatori a pagare 20 centesimi per ogni chilo di granchio blu che finisce nella discarica.

"La situazione è drammatica", ha sottolineato ancora Lollobrigida. Capitolo cruciale, le ’armi’ per frenare l’invasione di questo crostaceo. Tra questi strumenti, recinti per proteggere gli allevamenti e la ’sperimentazione’ di teli da collocare sul fondo del mare per contrastare l’invasione della specie. "Il granchio blu rischia di distruggere un intero ecosistema", ha concluso Lollobrigida che, nella tappa in un ristorante, ha illustrato una ricetta a base di granchio blu.

Il tour del ministro è proseguito al Meeting di Rimini, dove ha parlato ancora di alimentazione. "Negli Stati Uniti – ha detto tra l’altro – c’è una divaricazione sociale, i poveri vengono rimpinzati di cibo di bassa qualità. In Italia, invece, spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi perché cercano direttamente dal produttore l’acquisto a basso costo". Una frase che gli è costata un coro di critiche da parte dell’opposizione, Pd e M5s in testa. Dice Elly Schlein: "Il governo vive su un altro pianeta".