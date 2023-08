‘La stranezza’, due becchini e un disguido Viaggio a ritroso nella Sicilia di Pirandello

Prosegue il cinema all’aperto al parco Pareschi. Stasera alle 21.30 tocca a ‘La stranezza’, di Roberto Andò. Il film ci riporta negli anni 20’ del 1900. L’omaggio per l’ottantesimo genetliaco di Verga è l’occasione per un ritorno in Sicilia di Luigi Pirandello. All’arrivo a Girgenti una notizia dolorosa, la morte dell’amata balia Maria Stella, lo porta ad incontrare due becchini che per diletto praticano anche il teatro. Un banale disguido impedisce e ritarda il funerale della balia e costringe lo scrittore ad addentrarsi nei gironi infernali della corruzione.