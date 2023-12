La street art invade le elementari: "I murales scelti da studenti e artisti"

Sarà inaugurato nel corso della festa di fine anno scolastico un murale nel cortile dell’Istituto Comprensivo di Portomaggiore. La richiesta di valorizzare il muro interno del cortile della scuola primaria "Maria Montessori", rivolta l’anno scorso all’amministrazione comunale dagli eletti nel mini consiglio comunale, è stata accolta e troverà la sua realizzazione grazie al progetto "AppARTEngo al Bernagozzi - solidarietà inserita nel piano dell’offerta formativa nei quattro plessi dell’Istituto. "Durante le fasi preparatorie che ho avuto il piacere di coordinare l’anno scorso in qualità di referente scolastica del CCRR - afferma Patrizia Pichierri, insegnante ed ex assessore all’Istruzione - erano emerse numerose istanze da parte dei piccoli cittadini attivi. Una, in particolare, sembrava aver catalizzato l’interesse di molti mini consiglieri, che si domandavano come si potessero realizzare dei nuovi murali, visto che quelli presenti erano stati danneggiati dagli agenti atmosferici e dall’azione del tempo." In effetti, la prima opera pittorica risale a ventitré anni fa, quando si incrociarono le sinergie di docenti in servizio presso le scuole primaria e secondaria di primo grado. Per concretizzare i sogni dei mini consiglieri è già stata compiuta una prima azione solidale: l’impresa portuense "Baldo", alla quale siamo riconoscenti, durante il mese di luglio, ha gratuitamente rasato e tinteggiato il muro, dando una nuova luce all’edificio scolastico".

I ragazzi sono già al lavoro per la realizzazione di alcuni bozzetti, sviluppando temi caratteristici dei plessi di appartenenza. A supportare i ragazzi e i docenti nella realizzazione, sarà la mano esperta dell’artista locale Marco Gallini, esecutore di una delle opere realizzate nel 2021 all’interno del progetto di arte urbana ArtU’, al quale è affidato il compito di creare un’immagine omogenea dei cinque bozzetti realizzati dai ragazzi dei cinque plessi scolastici e trasferirli sul muro, oltre al supporto a ragazzi e docenti in merito alle tecniche di colorazione. "Il progetto "AppARTEngo al Bernagozzi" – commenta il vicesindaco Francesca Molesini, che ha delega a Istruzione e Cultura - è un esempio di collaborazione tra scuola, amministrazione comunale e tessuto sociale. Il fatto che sia nato da un’idea del consiglio comunale dei ragazzi e che siano state messe in campo tutte le procedure fino alla sua realizzazione, è un esempio concreto di cittadinanza attiva di cui andare orgogliosi".

Franco Vanini