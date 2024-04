La stregoneria nel Rinascimento. In Pinacoteca arriva ’Maleficia’

FERRARA

Ripartono oggi alle 17, in pinacoteca nazionale a Ferrara, gli incontri con gli autori, in questo caso declinati al femminile. Il primo appuntamento è con Marina Montesano, ordinaria di Storia medievale presso l’Università degli Studi di Messina, che presenta al pubblico il suo ultimo lavoro ’Maleficia’, dedicato alla magia e alla stregoneria in un periodo che va dall’antichità al Rinascimento.

A dialogare insieme a lei ci sarà Patrizia Castelli, docente di Iconografia e Iconologia presso l’Università degli Studi di Ferrara, studiosa di iconografia medievale ed esperta di fisiognomica tra Medioevo e Rinascimento.

’Maleficia. Storie di streghe dall’Antichità al Rinascimento’ (Carocci Editore) esplora le relazioni tra la stregoneria antica e la sua incarnazione moderna, colmando così un’importante lacuna nella storiografia. "Storie di streghe circolavano già nei testi classici - così si legge nell’introduzione al saggio - e i trattati tardomedievali e moderni che si occupavano di credenze in materia di malefici, vi facevano riferimento. Tuttavia, il ruolo della cultura umanistica e del revival classico nello sviluppo della caccia alle streghe finora non era stato ancora studiato a fondo. Dalla letteratura di età classica alcune descrizioni di malefici sono state trasmesse attraverso il Medioevo fino al XV secolo e al Rinascimento, quando i primi processi italiani richiamano il mito della strix, comune tanto nelle fonti dotte quanto nella memoria e nelle credenze popolari. Nell’Italia rinascimentale e nell’Europa moderna, il revival classico patrocinato dalla cultura umanistica dava nuovo spessore ai racconti antichi, che cessarono così di essere solo storie e divennero una prova cogente dei poteri del demonio e delle sue seguaci".

Marina Montesano è professoressa ordinaria di Storia Medievale presso il Dipartimento di civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina. Si occupa di storia culturale in rapporto alla stregoneria, al genere, ai viaggi in Oriente. Tra i suoi libri più recenti: Caccia alle streghe (2012), Marco Polo (2014), Classical Culture and Witchcraft in Medieval and Renaissance Italy (2018), Streghe. Origini, mito, storia (2020). Con Franco Cardini ha scritto: Amerigo Vespucci (2011), Arte gradita agli dèi immortali. La magia fra mondo antico e rinascimento (2015), Tutta un’altra storia (2022). Patrizia Castelli è docente di Iconografia e iconologia presso l’Università di Ferrara. Si occupa di storia della cultura e delle immagini, con prevalente interesse verso il Medioevo e il Rinascimento. Ha svolto ricerche sulla fisiognomica tra Medioevo e Rinascimento all’Institute for Advanced Study di Princeton. Tra le sue pubblicazioni possiamo ricordare: A Rebours 1988-1898. Giuseppe Mazzatinti e l’Archivio di Mastro Giorgio (1988), L’estetica del Rinascimento (2005).

Ingresso gratuito. Per info: 0532 205844 – https://gallerie-estensi.beniculturali.it/events/incontri-con-lautrice-marina-montesano/