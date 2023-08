La stretta del Comune "Bar, chiusura alle 16"

Non si concluderà solamente con i cinque giorni di stop decisi dal questore dopo i recenti episodi di criminalità. La promessa, infatti, arriva dal vicesindaco Nicola Lodi che sta lavorando ad una ulteriore stretta per il bar Condor di via San Romano, che fino a domenica avrà le serrande abbassate in base all’articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza. "Agiremo – dice – come per i locali di piazzale Castellina, Nazario Sauro e Corso Piave dove, dopo numerosi episodi di criminalità, abbiamo emesso un’ordinanza comunale che impone la chiusura dell’esercizio alle 16 per sei mesi". Atto che, stando sempre al numero due di Palazzo comunale, è pronto per essere notificato anche all’esercizio commerciale all’angolo tra San Romano e Carlo Mayr. "Vi sarà un ulteriore ordine restrittivo, dalle zone dove lo abbiamo già messo in pratica non arrivano quasi più telefonate di cittadini alla centrale operativa della Municipale. La strada imboccata riteniamo sia quella giusta, la sicurezza prima di tutto". Non è finita. Già, perché la stessa sorte dovrebbe toccare anche ad un locale di via Mazzini, interessato nelle settimane scorse da altre restrizioni dopo alcuni episodi di violenza.

Tornando al bar Condor, sono due gli ultimi episodi che hanno portato il questore Salvatore Calabrese ad emettere l’ordine di ’sigillare’ il tutto per cinque giorni. Il primo, giovedì scorso alle 17.30, con una violentissima lite tra due persone (un ferito). Il secondo 24 ore più tardi, questa volta alle 21.30, altro alterco sfociato nel lancio di sedie sempre fuori dal locale.