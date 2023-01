"La sua memoria per sempre viva"

Il professor Marco Bondesan ci ha lasciati. La sua scomparsa sarà una grave perdita per le scienze naturali e per l’ambientalismo scientifico a Ferrara. Vogliamo ricordare Marco sia come uomo di scienze, geologo, già docente dell’Università di Ferrara, grande studioso delle vicende geologiche del Delta del Po, sia come ambientalista. Marco credeva fermamente nella difesa del territorio, a garanzia della qualità della vita di tutti i suoi abitanti, e le sue attività in questo ambito si esprimevano soprattutto nella comunicazione e nella divulgazione scientifica. Non possiamo tralasciare il suo impegno pluridecennale nell’Associazione Naturalisti Ferraresi Amici del Delta che per lungo tempo lo ha visto presidente e poi segretario, vera anima delle sue tantissime iniziative sociali. Il ricordo di Marco Bondesan rimarrà per sempre vivo in noi del Museo di Storia Naturale e per mantenere costante questa sua presenza tra noi suggeriamo la lettura di una sua breve autobiografia pubblicata nel sito web del Museo https:storianaturale.comune.fe.it965marco-bondesan.

