La supernonna a quota cento

Momenti di festa al Residence Service di via dei Tigli, ieri mattina l’assessore del Comune di Ferrara Cristina Coletti si è recata per consegnare gli omaggi e per festeggiare Anna Bettoli nel giorno in cui spegne cento candeline. "Alla signora Bettoli – ha detto Coletti – porto simbolicamente gli auguri di tutti i concittadini, e la gratitudine per essere da cento anni nella vita della città. Se la nostra è una società fondata su sani valori, lo dobbiamo a chi l’ha resa possibile attraverso le proprie esperienze". Nata a Ferrara il 18 febbraio 1923, Anna Bettoli con il marito Carmelo – scomparso lo scorso anno – ha avuto due figli Roberto e Alessandro, i quali le hanno regalato i tre nipoti Filippo, Silvia e Oliviero, il più giovane 17 anni. Da sempre casalinga, ciò che l’appassiona di più sono la cucina e il cucito.