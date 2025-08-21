La Susmsel a Lido Estensi

Domani, presso il Bagno Cocoa23 di Lido degli Estensi, alle ore 18, si terrà un incontro speciale con Emanuela Susmsel, che presenterà al pubblico i suoi due più recenti lavori editoriali.

Il primo, ’Timotèo cerca casa’, scritto a quattro mani insieme a Claudia Rizzi, è una delicata favola ambientata a Bologna negli anni Settanta. Attraverso la storia del piccolo protagonista, il libro mette al centro il valore affettivo e identitario della casa che si sceglie, intesa non solo come spazio fisico ma come luogo di memoria, radici e legami familiari. Un racconto che unisce semplicità narrativa e profondità di significato, capace di coinvolgere lettori di tutte le età.

Il secondo volume, dal titolo ’Matricola 4030. Per non dimenticare’, affronta invece una delle pagine più drammatiche della storia recente del nostro Paese: la strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna. In questo libro la voce narrante diventa proprio quella del ’bus 37’, il mezzo che trasportò i corpi delle vittime dalla stazione all’obitorio. Un espediente narrativo originale e toccante che dà dignità e memoria a chi perse la vita in quel tragico giorno, restituendo al lettore un punto di vista carico di emozione e di umanità.

All’incontro saranno presenti Agide Melloni, l’autista che con grande coraggio e lucidità guidò l’autobus in quelle ore di emergenza, e una sopravvissuta alla strage, che condivideranno le loro testimonianze dirette. Sarà dunque non solo un momento letterario, ma anche un’occasione preziosa di memoria collettiva, di riflessione storica e di partecipazione emotiva.

Un appuntamento che unisce letteratura, memoria e testimonianza civile, aperto a tutti coloro che desiderano ascoltare, ricordare e riflettere insieme.