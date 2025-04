"La svolta del turismo nel Delta, un parco unico Emilia-Veneto"

Unificare i due Parchi del Delta del Po (quello emiliano e quello veneto)? E’ forse un’utopia, certamente un sogno. Ma sullo sfondo si può intravedere anche un obiettivo un filo più concretizzabile e in tempi ragionevoli: mettersi insieme per realizzare un progetto finalizzato a promuovere unitariamente un territorio singolare, attraente, appetibile e ricco di bellezze naturali come il Delta del Po.

L’impresa è stata avviata dal Rotary di Comacchio-Codigoro-Terre pomposiane e dal Rotary di Porto Viro-Delta Po che ieri mattina, a Rosolina (Rovigo), hanno dato vita a una conferenza di presentazione, anzi di sollecitazione, di questo ambizioso progetto a sfondo turistico e in definitiva con taglio economico e sociale. Portavoce della proposta è Franco Vitali, rotariano, presidente Ascom Comacchio, imprenditore turisticom che ha sottolineato come sia "indispensabile promuovere, insieme, il territorio dei due Parchi del Delta del Po e dare vita a un progetto turistico unico fra Emilia-Romagna e Veneto. Lo chiedono gli imprenditori e le comunità". Il Parco, ha aggiunto, "E’ un territorio straordinario, capace di dare vita a opportunità turistiche di assoluto rilievo che oggi – purtroppo – sono colte solo in minima parte".

Quest’area naturalistica unica al mondo, lamentano tanti imprenditori a cominciare da quelli presenti alla conferenza stampa, è amministrativamente divisa fra due Enti-Parco, l’uno legato alla regione Emilia-Romagna e l’altro alla regione Veneto. Di qui la richiesta, rivolta alle due regioni da parte di un numero crescente di operatori, di promuovere un progetto turistico unitario per valorizzare questo territorio ricco di bellezze naturali e potenziale portatore, attraverso grandi flussi turistici, di crescente benessere a favore di queste comunità. Tutto ciò "in attesa che le due regioni decidano di dare vita a un Parco unico del Delta del Po, quanto mai necessario".

Sulla stessa linea il dirigente del Rotary Porto Viro, Giampiero Puppa, e il collega Sante Casini che hanno confermato l’impegno, per il club della ruota, di sollecitare e stimolare gli enti, a cominciare dalle due regioni, affinchè si promuova l’area con razionalità ed efficacia. Appare indispensabile, ha osservato il sindaco di Rosolina Michele Grossato, che si apra e si sviluppi un dialogo, su questo tema, fra Emilia-Romagna e Veneto. "Il turismo dell’area non può poggiare solo sui tradizionali soggiorni marini – ha incalzato Vitali – ma deve poter allungare la propria stagione. Tutto ciò sarebbe assolutamente possibile se fosse sfruttato il citato enorme e meraviglioso potenziale che offrono le bellezze naturalistiche, ambientali e anche artistico-culturali, del territorio".

La stagione turistica, va rimarcato, oggi rimane ancorata ai tradizionali cento giorni e quindi "l’80 % delle presenze turistiche sono concentrate nei 4 mesi estivi". La positiva ricaduta si concretizzerebbe in nuovi posti di lavoro (recuperando quelli persi con il dilagante granchio blu) e tanti investimenti.

Alberto Lazzarini