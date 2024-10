La svolta in Provincia. Bergamini: "Con Garuti una vittoria storica". Plauso Pd ad Accorsi

"È una giornata storica per la provincia di Ferrara" perché l’elezione del nuovo presidente Daniele Garuti rappresenta "risultato di grande importanza che segna un nuovo capitolo per l’amministrazione provinciale". La vede così il deputato leghista, Davide Bergamini che, all’indomani del risultato elettorale, rimarca l’importanza di avere la prima governance di centrodestra anche in Castello. "Siamo estremamente orgogliosi dell’elezione di Daniele Garuti – prosegue – : una figura capace e vicina al territorio. La sua esperienza come sindaco, unita alla profonda conoscenza delle dinamiche locali, lo rendono un valore aggiunto per la provincia di Ferrara. Sono certo che saprà guidare l’ente con grande responsabilità e visione". La Lega festeggia anche l’elezione dei consiglieri provinciali che saranno al fianco del nuovo presidente. "Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una forza politica radicata sul territorio – dice ancora il primo cittadino di Vigarano – con amministratori capaci e pronti a tradurre in azioni concrete le istanze dei cittadini. Il risultato ottenuto sottolinea il ruolo chiave della Lega e del centrodestra nella politica locale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita della comunità ferrarese attraverso un ascolto attento e una gestione efficace delle risorse e delle esigenze del territorio". La provincia di Ferrara, chiude, "entra così in una nuova fase, pronta a crescere e a rispondere alle sfide future sotto la guida di Daniele Garuti e del suo team di amministratori". Nel centrosinistra, benché la partita sia stata giocata solo a metà – non avendo schierato un competitor – arriva però il sostegno del Pd centese (assieme a Cento si Cura e ad Attiva) al primo cittadino, Edoardo Accorsi che ha incassato il primato di preferenze. A dispetto dei pronostici, anche degli organismi dirigenti del partito. I messaggi che giravano nelle chat dei militanti, ieri, mostravano un certo ’stupore’ – chiamiamolo così – a fronte del risultato ottenuto dal sindaco del Guercino. O meglio una certa ’sorpresa’ – chiamiamola così – a fronte del (mancato) risultato ottenuto da altri candidati. Ma d’altra parte, è la politica. "Accogliamo con entusiasmo il risultato ottenuto dal nostro primo cittadino, che non solo è stato eletto, ma è risultato anche il candidato più votato del centrosinistra. Questo grande risultato testimonia il riconoscimento di Edoardo Accorsi come amministratore capace e serio – dicono – . Siamo certi che Accorsi saprà rappresentare al meglio le istanze politiche, sociali ed economiche dell’intero territorio, conducendo un’opposizione costruttiva e puntuale. Auguriamo un buon lavoro anche al consigliere di Fratelli d’Italia, Alessandro Guaraldi".