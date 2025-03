La svolta nelle campagne: "Tra famiglia e parità, le sfide che ci attendono"

C’è un cambiamento di rotta, un approccio che tende più a considerare la persona in quanto tale, titolare di diritti e di doveri, dove la parità di genere viene letta in una dimensione meno ideologica e più attenta all’evidenza della realtà sociale ed economica. Sono questi i segnali provenienti da quattro imprenditrici del settore primario. "È un otto marzo che non può essere considerato un momento di festa. Pure come Confagricoltura Donna abbiamo inteso dare un accento diverso rispetto al passato: un’opportunità per riflettere sui traguardi raggiunti e sulle sfide ancora presenti – ricorda Raffaella Cavicchi, vice presidente di Confagricoltura Ferrara –. In ambito familiare è ancora tutto demandato alle donne, per cui è lecito attendersi un cambio di passo riguardo le politiche sociali ed economiche che possano permettere una parità di trattamento, politiche che incentivino il lavoro e l’imprenditoria femminile, anche in agricoltura, così come un sostegno quando si tratta di accompagnare e accudire gli anziani e le persone più fragili, perché tutto ciò grava spesso su noi". Stefania Agarossi, componente della Giunta esecutiva di Confagricoltura Ferrara e Presidente della delegazione di Terre del Reno dell’associazione agricola: "Nell’insieme c’è l’impegno a migliorare la qualità del nostro lavoro, sfidando quelle diseguaglianze che tuttora impediscono un’equa accessibilità al cibo, a portare una comunicazione corretta sul senso, il significato e il ruolo dell’imprenditoria agricola". Paola Pedroni, coordinatrice provinciale di Agriturist, l’associazione degli agriturismi di Confagricoltura: "Sempre più importanza avranno a mio parere, la preparazione, la pratica, l’esperienza, la cultura, la capacità, il saper fare, l’essere la persona giusta al posto giusto". Claudia Guidi, presidente di Anga Emilia Romagna-Giovani di Confagricoltura, dice: "Si punta sull’innovazione e sull’uso quotidiano della tecnologia, dimostrando un forte legame con il territorio e contribuendo alla valorizzazione delle aree rurali. Le donne in agricoltura affrontano sfide rilevanti: tra queste l’accesso limitato al credito, la difficoltà di conciliare i tempi di lavoro con la vita familiare e la scarsa rappresentanza nei ruoli decisionali".