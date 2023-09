La svolta sostenibile. Tre milioni per le ciclabili. Il Pnrr guarda all’ambiente

Si apre oggi la settimana europea della mobilità. Sono attesi, in tema di piste ciclabili, anche gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Sono diversi i nuovi tracciati per le due ruote, o i completamenti di tracciati esistenti, per 9 chilometri complessivi, che sono in corso di realizzazione, con finanziamenti europei per 3.273.087 euro.

"Cogliendo l’opportunità dei fondi europei, e non solo, si stanno preparando nuove connessioni che saranno, in particolar modo, utili ai percorsi casa-lavoro e agli studenti, per promuovere e incentivare sempre più l’utilizzo di mezzi ecologici, biciclette in primis. Tutto questo, unito alla riqualificazione dell’autostazione di via del Lavoro e alla riqualificazione dei due accessi cittadini, lato San Giorgio e via Modena, consentirà anche una maggiore intermodalità e integrazione tra centro e periferia", spiega il vicesindaco Nicola Lodi, ricordando inoltre che "da qualche giorno è attiva anche la nuova Velostazione, con il parcheggio bici, mentre è terminata la progettazione del secondo lotto". "Questi interventi - sottolinea l’assessore Andrea Maggi (Piano Strategico - Recovery Fund) – si aggiungono anche a quelli del progetto ciclovia VenTo, il più grande progetto di mobilità dolce del nord Italia: oltre 700 chilometri dal Piemonte al Veneto a cui Ferrara partecipa con una ‘quota’ di 5 chilometri di proprie ciclabili. I lavori sono già terminati, e il logo identificativo della ciclovia è già visibile tra via Modena e via Orlando Furioso. Ferrara è tra le prime città a consegnare completati i nuovi tracciati. Intanto prosegue l’attività della cabina di regìa Pnrr anche sul fronte delle nuove ciclabili finanziate con fondi Recovery, una nuova e grande opportunità che abbiamo intercettato per fare, sempre più, di Ferrara la capitale della bicicletta e per investire nella mobilità sostenibile".

Nel dettaglio. Si è conclusa la progettazione del tratto ciclabile di via Corazza, a San Martino, con un contributo Pnrr di 21.788 euro. È stata portata a termine la pista ciclabile di via Arginone (con contributo Pnrr di 718.500 euro) ed è stato completato il tratto di pista mancante in via Goretti (con contributo, sempre Pnrr, di 120mila euro). I fondi complessivi per i 3 progetti ammontano a 860.288 euro. È in corso l’iter per la realizzazione dei percorsi ciclabili che si snoderanno, in particolare, dalla stazione alle sedi universitarie. Il progetto sarà suddiviso in 2 lotti. Il primo lotto, per 3,3 chilometri, riguarderà corso Giovecca, via Montebello, via De Chirico. Il secondo, per circa 3 chilometri, interverrà sulle vie Ippodromo, Poletti, Mortara, Saragat, dello Zucchero, Boschetto, Mulinetto, Orlando Furioso, quindi piazzale San Giovanni, via Gramicia (Cus), via Bacchelli (raccordo Sottomura), via del Lavorovia Marconi, via del Lavoroviale Po. L’investimento complessivo per questo pacchetto di interventi è di 2.412.799 euro.