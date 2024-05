La tappa a Villa Imoletta: "Contate sempre su di me"

È una mano tesa al sociale. La visita del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini finisce a Villa Imoletta, la struttura che realizza progetti per ragazzi con disabilità.

"Per quello che posso fare, contate su di me", scandisce davanti agli ospiti del Rotary Est. Le parole della rappresentante del governo rappresentano il suggello al ‘service’, fortemente voluto dal presidente Paolo Govoni, che si è concretizzato in una raccolta fondi – anche grazie alla Spal – per l’acquisto di due asine per la pet therapy. A fare gli onori di casa Matteo Carion, direttore di Cna. Al suo fianco Matteo Fornasini. "È stato un onore avere la presenza del ministro – così Govoni – . È stata una grande dimostrazione di attenzione al territorio e ai progetti di carattere sociale. Ancora una volta, si tratta della certificazione di come la collaborazione istituzionale rappresenti la chiave di volta per i successi di questa città, qualsiasi essi siano". Dal sociale al mondo produttivo. È stato il pomeriggio di confronto con le associazioni che hanno dato vita alla società di sviluppo Fesvi, il cuore della visita di Bernini. Mismatch, transizione, nuovi mestieri, confronto più stretto tra mondo produttivo e filiera formativa. Sono Davide Bellotti, Paolo Cirelli e Ruggero Villani – rispettivamente presidente di Cna, segretario di Confartigianato e direttore di Confcooperative – a consegnare nelle mani del ministro il dossier con alcune proposte strategiche e operative per lo sviluppo del territorio. Il ministro accoglie i suggerimenti definendoli "preziosissimi", e lancia a sua volta qualche stimolo. "Noi, come sistema universitario, siamo una fabbrica che produce futuro, in un mondo che è in continua evoluzione. Il contesto è complesso ed è per questo che occorre il massimo della flessibilità, mettendo a sistema gli strumenti che abbiamo, valorizzandoli e rafforzando sempre di più il dialogo proficuo tra mondo formativo e mondo del lavoro". Tra gli esempi virtuosi, in questo senso, la titolare del Mur cita i dottorati industriali innovativi. "Il mio suggerimento – riprende – è quello di estendere l’ecosistema formativo che deve avere una stretta correlazione con quello delle imprese. Sono mondi che sempre di più devono dialogare e, sotto questo profilo, una modalità efficace potrebbe essere la stipula di accordi e protocolli d’intesa anche con la vostra università che, in controtendenza rispetto a molte altre sul piano nazionale, regista una grande crescita". Ed è qui che sta la leva su cui lavorare. Perché "quando si crea un’offerta composita, il prodotto è migliore. E il mercato è molto più ricettivo".