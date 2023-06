La tela del ’500 torna a casa grazie ai vigili

I vigili del fuoco del distaccamento volontari di Bondeno per l’arte. Nei giorni scorsi il personale fuori turno, addestrato per queste ‘missioni’, ha collaborato su richiesta del parroco di Bondeno don Andrea Pesci, con la ditta Lithos di Venezia, per il ricollocare all’interno della chiesa della frazione di Santa Bianca, una tela del 1500 della scuola veneta di Paolo Veronese. Due anni fa, in vista dei lavori, avevano contribuito a toglierla e a riporla in custodia nella Pinacoteca civica. Adesso il ritorno, nella cornice d’arte e di spiritualità che le appartengono. In questi giorni nella chiesa accanto all’argine del Panaro stanno per terminare i lavori di ripristino e ristrutturazione dopo il sisma e presto sarà annunciata la riapertura ai fedeli. Un evento che apre all’arte, messa in salvo e protetta, anche grazie all’impegno dei pompieri di Bondeno. "Siamo felici di collaborare all’interno della nostra comunità anche in queste occasioni" ha detto il capo distaccamento Michele Marchetti. Attrezzature, competenze, garbo per riconsegnare arte alla città. Sono state molte le occasioni, anche nel Duomo di Bondeno e in altre chiese delle frazioni, dove i vigili del fuoco volontari, dal terremoto ad oggi, hanno operato per preservare opere d’arte e il patrimonio culturale.

cl. f.