La tempesta non dà tregua Alberi crollati, grandine e tendoni divelti dal vento "Il disastro in pochi minuti"

di Giulia

Beneventi

Quel che resta della tensostruttura di Tresignana, dopo le raffiche di vento di mercoledì sera, è un enorme scheletro bianco. Non è bastato sabato scorso il bombardamento di grandine nell’Alto Ferrarese, e il termine bellico non è un eufemismo. Due sere fa il maltempo ha sferzato un altro colpo a Est della provincia. "Il vento si è alzato verso le dieci di sera e ha scoperchiato tutta la parte finale – racconta Mattia Benetazzo –. Io ero qui accanto, perché gestisco il centro padel e stavo seguendo una partita. È successo tutto in una decina di minuti". Da lì vigili del fuoco e protezione civile hanno iniziato la loro corsa agli interventi, non solo a Tresignana ma anche verso Copparo, nelle zone di Cesta, Ambrogio e Coccanile, dove sono caduti diversi alberi in mezzo alla strada, colpendo anche delle auto (una donna è viva per miracolo). Chi ha potuto si è subito rifugiato tra le mura di casa: "Ero appena andato a letto quando ho sentito un vento fortissimo – dice Gabriele Gemelli, di Copparo –. Stamattina sono uscito ed ecco qua". Indica un barbecue alto un metro e mezzo, accasciato sul suo giardino. "Visto anche quello che è successo negli ultimi giorni ho temuto il peggio" aggiunge.

Alcuni ragazzi hanno materialmente visto il tendone del centro sportivo di Tresignana mentre veniva portato via dal vento. "Ha fatto un bel rumore – riferisce Giulia Celeghini – per un attimo è stato il panico". "Fortunatamente il telo si è ribaltato ma non del tutto. Ha fatto ‘pochi’ danni – continua Giacomo Corazza –. Io sono andato subito a coprire la macchina, la prima cosa che ho pensato è che sarebbe venuto a grandinare". "A livello climatico, è brutto da dire, ma sta andando in rovina il pianeta e queste sono le conseguenze – considera infine –. Meteorologicamente non si può dire che non sia cambiato nulla dagli anni scorsi, anzi".

È dalla zona di Cologna, al confine con il Veneto e quindi più vicina alla turbolenza, che arrivano immagini altrettanto impressionanti. E qui, di nuovo, la grandine. "Stavo ritornando a Copparo, quando mi è suonato l’allarme della casa a Cologna – racconta Samuele Firenzuola –. Sono tornato indietro di corsa con la macchina, e lungo il tratto di strada alberata ho chiamato le forze dell’ordine perché a terra c’era veramente un disastro di rami caduti". Giunto a destinazione, già partiva la valutazione dei danni: "Mi si è rotto un lucernario – spiega – e ho avuto grossi problemi alle colture di soia e mais". "In tutto ho 70 ettari e non si è salvato quasi niente, solo il grano – prosegue –. Ora dobbiamo attivare la procedura dell’assicurazione con Coldiretti e valutare insieme al perito quanto possano rimborsarmi, perché non è detto che sia il cento per cento".

Altre immagini e segnalazioni sono arrivate poi la mattina dopo (ieri mattina, ndr). Un amico di Firenzuola ha immortalato il cumulo di ghiaccio che ancora dopo ore persisteva accanto al suo frutteto. Se non altro erano chicchi di dimensioni ben più ridotte rispetto a quelle di sabato: "Sarà durata pochi minuti – dice Firenzuola – ma è venuta giù in quantità incredibile. Mi hanno detto poco fa che anche uno dei miei capannoni ha subito dei danni, sto andando a vedere". Pochi minuti dopo, la foto del tetto scoperchiato per una buona metà. "Di tempeste ne abbiamo viste – conclude – ma è la prima volta che mi succede una cosa del genere".