Cristiano

Bendin

Nel vuoto generale della politica, nel pieno di una crisi sistemica della classe dirigente del nostro territorio - il problema non riguarda solo il capoluogo e non riguarda solo gli amministratori - e in un contesto cittadino in cui le forze in campo non si riconoscono legittimità reciproca, la tentazione di buttare tutto in caciara o di sperare nella spallata giudiziaria è forte più che mai. A discapito dei cittadini e in barba ai problemi da risolvere, che sono molti, come da più parti viene ricordato. Ed è un vero peccato perché la campagna elettorale è - o dovrebbe essere - il punto massimo del confronto democratico tra programmi e opposte visioni della città.

In filigrana, c’è anche un sottile tentativo, variamente sostenuto, di delegittimare il ruolo della stampa, che si vorrebbe a servizio dell’una o dell’altra causa politica e non come pungolo costruttivo: tutto, insomma, è ridotto alle categorie nemicoamico, mi piacenon mi piace. Una deriva demenziale e pericolosa. Peraltro, gli attori di questa triste sceneggiata non si rendono conto che gli attacchi sui social o il ricorso alle vie giudiziarie, al netto del doveroso accertamento della verità laddove vi fossero reati, finisce solo con il rafforzare le opposte tifoserie, compattando i due gruppi contrapposti e allontanando chi, dotato di un minimo di discernimento e spirito critico, cerca di leggere i fatti nella loro oggettività. A una certa parte del Pd, che emula la Lega con i meme e le dirette,

e alla Lega che si duole

per gli attacchi ricevuti, dimenticando di aver introdotto a Ferrara l’arma impropria del dileggio web e della comunicazione diretta con i follower, vorrei discretamente far notare il silenzio di Fratelli d’Italia, che, mentre tutti si scannano, accaparra voti e, tranne alcune prese di posizione, evita la bagarre. Un silenzio eloquente. Davvero vogliamo andare avanti così fino alla primavera del prossimo anno?

E’ un gioco al massacro che non fa bene a nessuno.