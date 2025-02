La Terra, convegno sulle origini

Oggi alle 16, nella sala dell’Arengo nel Municipio di Ferrara, Il Museo di Scienze Naturali con il Gruppo Astrofili Columbia e il Gruppo Caschi Blu della Cultura, presenta il ciclo di conferenze ’C’è vita là fuori?’. Il primo incontro ha per titolo ’La terra: le origini di un pianeta abitabile’ a cura di Costanza Bonadiman e Giovanni Santarato. Per scoprire come è nata la Terra e come, già nell’ Eone Adeano, si è configurata come unpianeta ospitale per la vita, così come la conosciamo, con oceani, continenti, atmosfera, ed un altro alleato fondamentale della vita: il potente campo magnetico terrestre.