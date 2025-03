"La terra ha tremato anche qui a Bangkok"

A volte, anche la distanza diventa un’illusione, soprattutto quando a muoversi sono le viscere della terra. Lo sa bene Cristiano Bovolenta di Copparo, che a Bangkok è un noto e pluripremiato ristoratore per la sua pizza italiana. Nel giorno del grande sisma di Sagaing, a Myanmar, anche lui ha sentito la terra tremare sotto i piedi. Eppure, l’epicentro era lontano, a 1.300 chilometri. Troppo distante per scuotere la capitale thailandese — o almeno così sembrava. Non avevano fatto i conti con una magnitudo di potenza 7.7 durato 90 secondi e che sembrerebbe aver attivato una sezione di circa 200 km della Sagaing Fault, una delle faglie attive e sismicamente più pericolose del sud-est asiatico tanto da far scuotere Laos, Cina e, appunto, anche la Thailandia.

"L’abbiamo sentita bene – racconta al Carlino Bovolenta –, eravamo dentro al ristorante con parecchi clienti. Stavo parlando con il mio team su come organizzare la serata, la divisione dei compiti per sezione e su come sistemare le prenotazioni ed eventuali walk in. E abbiamo sentito che tutto tremava". Non si riesce quasi a credere che qualcosa di così lontano possa arrivare a 1300 km di distanza e toccare così da vicino, ma quando la terra parla, ci si accorge di quanto si è tutti legati.

"All’inizio pensavo che fosse un mio problema, magari un capogiro – prosegue il racconto – poi ho visto i lampadari che oscillavano, i clienti che si guardavano a vicenda ma senza capirne il motivo. A quel punto ho urlato a tutti di uscire, che era il terremoto, ma molti, anche fuori dal locale mi chiedevano cosa fosse, perché la gente locale non ne aveva mai vissuto uno dal vivo". E racconta di ciò che hanno visto e della paura di una città così lontana ma che era stata scossa anche nell’anima. "Alcuni del mio team sono usciti a vedere quello che succedeva dopo che era tutto finito – ci racconta –. Palazzi di 40 piani che dondolavano come fossero stati costruiti di gomma, gente che correva e urlava in preda al panico. Dopo un’ora Bangkok è scesa nel traffico più totale, con chilometri di auto ferme in colonna per uscire dalla città il più velocemente possibile, ma con risultati disastrosi. Code che sono durate fino a notte fonda".

Bangkok ha tremato, ma senza crollare. "Fortunatamente abbiamo sentito solo quella una scossa delle 13.30 – conclude – dopo un giorno, è tornato tutto alla normalità o quasi. L’epicentro è stato in Birmania molto distante da noi, ma si vede che voleva far sentire la sua potenza anche qui".

Laura Guerra