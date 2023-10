La terra torna a tremare. Scossa 4.2, nessun danno

"Le squadre sono al lavoro per effettuare ulteriori verifiche sul territorio. Ho contattato telefonicamente il comandante dei Vigili del Fuoco di Ferrara per avere conferma della situazione. Fortunatamente, al di là di qualche chiamata dovuta allo spavento, non sono stati segnalati danni". Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, rassicura sulla scossa di terremoto, di magnitudo 4.2, di ieri alle17. 29, che si è avvertito molto chiaramente in tutto il ferrarese. È stato a circa 2 chilometri dal Comune di Ceneselli, in provincia di Rovigo, a 26 chilometri da Ferrara. L’epicentro è stato simile a quello del terremoto avvenuto tre giorni fa. I sindaci dell’Alto Ferrarese lavorano insieme: "Per il momento – hanno assicurato – nessuna segnalazione di danni neppure agli edifici più antichi e diroccati. La Protezione civile si sta coordinando per le verifiche e i rilievi".

Il coordinamento di protezione civile è scattato immediatamente. Bondeno e Vigarano Mainarda sono i comuni in provincia di Ferrara più vicini all’epicentro, ma è stata percepita anche a Terre del Reno, Cento e Poggio Renatico oltre ad una vasta zona che oltre al ferrarese ha abbracciato il bolognese e il modenese. A Bondeno in molti si sono precipitati fuori casa per lo spavento per poi rientrare. "Entro lunedì – ha garantito il sindaco di Bondeno Simone Saletti – faremo tutti i controlli negli edifici pubblici partendo dalle scuole". Ufficio tecnico, Polizia Municipale e volontari di protezione civile, già nel tardo pomeriggio di ieri, hanno iniziato le verifiche sebbene, assicura il sindaco Saletti "Non sia arrivata nessuna segnalazione". "Come di prassi – ha detto il vicesindaco di Vigarano Mauro Zanella – sono in corso i controlli di routine negli edifici, ma non c’è nulla di straordinario. Il sindaco Davide Bergamini è in collegamento costante con la protezione civile. Entro lunedì faremo anche il giro delle scuole". La scossa di terremoto di ieri è seguita a soli tre giorni da quella di magnitudo 4.3, si è verificata nei pressi di Calto (Rovigo), a una profondità di 20 chilometri. Purtroppo, la terra che trema, riporta alla memoria il drammatico terremoto che ha colpito anche l’Alto Ferrarese nel maggio del 2012. Claudia Fortini