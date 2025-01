La terra trema, scossa di 3,5 gradi: "Tanta paura ma nessun danno"

L’Alto Ferrarese ha tremato ieri pomeriggio, alle 16:34. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5, con epicentro a Finale Emilia, è stata chiaramente percepita soprattutto a Cento e nelle frazioni, nonché in parte anche a Terre del Reno, Bondeno e Vigarano. Nel modenese, l’epicentro è stato segnato da scaffali di supermercati traballanti e lampadari delle case che dondolavano, anticipati da un boato che ha fatto presagire la scossa imminente. A Camposanto, sempre nel modenese, la scossa è stata avvertita con particolare intensità. Tra i comuni più colpiti dalla paura c’è Cento, dove molti cittadini si sono riversati in strada da case, uffici e posti di lavoro. Il sindaco di Cento, Edoardo Accorsi, impegnato nel suo ufficio in Municipio al momento della scossa, ha immediatamente rassicurato i cittadini tramite i social media. "Pochi minuti fa, come forse avrete sentito, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 con epicentro a Finale Emilia. Ad ora non ci risulta nessuna situazione particolare," ha dichiarato il primo cittadino. Ha poi invitato i cittadini a segnalare "eventuali criticità alla Polizia Locale al numero 0516843190". Un’ora dopo, già si poteva tirare un sospiro di sollievo: "Su tutto il territorio comunale non ci risultano danni ad edifici e persone," ha confermato Accorsi. "Dal mio ufficio in Municipio, la scossa si è percepita molto bene, per cui era necessario rassicurare i cittadini e verificare su tutti i fronti". "Questo evento – fa sapere la professoressa Francesca Remitti, geologa strutturale Unimore – è presumibilmente collegato agli stessi processi geologici, cioè il progressivo avvicinamento della placca africana alla placca Europea, che ha portato alla formazione dell’Appennino. Il movimento tra le due placche, nonostante in media avvenga a una velocità di meno di un centimetro per anno, non avviene a velocità uniforme, ma in fasi parossistiche, ‘a scatti’, in cui viene liberata l’energia accumulata tra un movimento rapido e quello successivo sotto forma di onde sismiche. Come geologi – ha ricordato - conosciamo dove e quali sono le faglie lungo cui avvengono i movimenti che liberano energia sismica generando i terremoti e questa conoscenza permette di avere informazioni utili per costruire gli edifici in maniera adeguata al rischio di un’area. Tuttavia, i geologi non possono sapere esattamente quando quel movimento avverrà lungo quella determinata faglia". In questa terra, segnata dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, ogni scossa riporta alla memoria quei momenti. La ricostruzione è quasi completata, ma la paura resta. nel ricordo di edifici crollati, famiglie sfollate e vittime, che restano nel ricordo e nel cuore di una terra che, tirandosi su le maniche e a fatica, ha ricostruito.

Claudia Fortini