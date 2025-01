La tesoreria del liceo Cevolani alla banca di Imola

Banca di Imola Spa (Gruppo bancario La Cassa di Ravenna), si è aggiudicata la gara per la concessione del servizio di Tesoreria del Liceo Classico Giuseppe Cevolani di Cento per il periodo dall’ primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. Banca di Imola è presente a Cento con due Filiali, entrambe aperte sulla centralissima Via Guercino Dopo l’assegnazione della Tesoreria del Comune di Cento, anche quella del Liceo Classico Cevolani si aggiunge alle altre importanti tesorerie gestite da Banca di Imola Spa. Un modo per la banca di radicarsi sul territorio attraverso due importanti realtà, che costituiscono un punto di riferimento per il territorio centese e non solo.