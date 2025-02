La testimonianza choc in aula: "Violentata due volte e minacciata. Voleva fare male alla mia famiglia"

Un amore inizialmente corrisposto, che si è trasformato in un tentativo da parte di lei di salvare il fidanzato 42enne dalla spirale della droga. Poi la ragazza di 32 anni, stanca delle violenze, cerca di prendere le distanze, ma lui si oppone e la costringe in due occasioni a fare sesso. Lei cerca di allontanarlo, ma lui la minaccia di fare del male ai suoi familiari e al nuovo compagno. Una vita incubo andata avanti per tutto il 2021, finché la ragazza ha trovato il coraggio di denunciare l’ex per violenza sessuale. Ieri, in tribunale, si è svolta l’udienza in cui ha parlato la vittima, raccontando le continue minacce dell’uomo, che pretendeva da lei rapporti sessuali se no avrebbe fatto del male ai suoi cari. Due gli episodi di violenza che si sono verificati nel settembre e ottobre 2021. Nelle precedenti udienze, fra l’altro, l’ex fidanzato, pur convocato in tribunale, si è sempre rifiutato di comparire. "Non mi interessa, tanto non mi succede niente", ha detto ai carabinieri che gli hanno portato le notifiche del tribunale. La ragazza, ieri, sentita in aula, ha raccontato che avrebbe fatto di tutto per salvarlo dalla droga, ma che lui invece di andare a San Patrignano, come pattuito, ha preferito andarsene a Chioggia. Lei, quindi, avrebbe cercato di prendere le distanze, lasciando per un periodo di tempo Ferrara. Ma quando sia lui che lei sono tornati in città, è iniziato l’atteggiamento morboso dell’uomo nei confronti dell’ex. Con appostamenti nei luoghi frequentati dalla giovane. Al punto che l’uomo avrebbe fatto capire di sapere chi fosse il nuovo compagno, indicando l’abitazione dell’uomo."Quando era in balia degli stupefacenti non si controllava", ha raccontato la ragazza in aula e ancora: "Si calmava soltanto quando riusciva ad avere rapporti sessuali con me . Se no erano pugni contro il muro e mani contro la mia faccia. Non contento minacciava le persone che mi sono care. Non riuscivo più a liberarmi di lui". A tutto questo si aggiunge che l’uomo ripeteva spesso di avere una pistola. La prossima udienza si terrà in aprile con quattro testimoni della vittima.

m.r.