La testimonianza di una esule istriana nel giorno del ricordo

Il comune di Poggio Renatico, con il suo assessorato all’istruzione retto da Serena Fini (nella foto), ha deciso di celebrare la giornata del ricordo, con ciò che più può rimanere impresso nelle menti e cioè la testimonianza diretta di chi ha vissuto sulla propria pelle le Foibe. Una ricorrenza istituita dal Parlamento italiano nel 2004 per onorare la memoria delle vittime delle Foibe e le migliaia costretti a lasciare la propria terra. E’ così che oggi alle 20.30 all’auditorium della scuola primaria di via Salvo d’Acquisto 5, vi sarà la testimonianza di Luciana Miani, esule istriana e la proiezione del film Red Land. La Miani racconterà di alcuni episodi della sua vita di bambina nel periodo compreso tra il 1943 e il 1949, anni in cui iniziò l’esperienza di esule nei campi profughi di Ferrara, quello di Via Romei e quello di Pontelagoscuro. Ad aprire la serata, gli interventi del sindaco Garuti, dell’assessore Fini, con introduzione del dirigente scolastico Gargioni.