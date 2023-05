La torta Tenerina sbarca negli Usa

La torta Tenerina sarà commercializzata, dal gennaio 2024, negli Usa sui canali World Market, catena americana di negozi al dettaglio specializzati anche nel food. E anche la crema spalmabile al panettone ‘made in Ferrara’ è prossima alla partenza per gli Stati Uniti, mentre con Lufthansa si sta testando il nuovo packaging ecocompatibile. Le novità arrivano dall’azienda ferrarese Rizzati, che ha il proprio punto vendita nel cuore della città, nella torre dell’orologio. L’imprenditore, e titolare dell’azienda, Marco Matteucci, ha comunicato gli ultimi aggiornamenti questa settimana al sindaco Fabbri, che si è congratulato per i risultati che "contribuiscono a far conoscere i sapori di Ferrara nel mondo".