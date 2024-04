La Tower Orchestra a tutto jazz con due direttori

Stasera alle 21.30 al Torrione (via Rampari di Belfiore 167), a cura di Istantanea arriva la Tower Jazz Composers Orchestra con Piero Bittolo Bon (direzione) e Alfonso Santimone (direzione e conduzione). Affidati alla direzione di Piero Bittolo Bon e Alfonso Santimone, gli oltre venti elementi mettono in gioco collettivamente le proprie idee musicali con creatività e sorprendente empatia, eseguendo partiture pensate per l’orchestra stessa e rivisitazioni di brani provenienti dai linguaggi musicali più disparati. La Tower Jazz Composers Orchestra, formatasi nel gennaio 2016, è la resident band del Jazz Club Ferrara.