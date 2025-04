La tradizione che resiste: "A far paura sono i rincari. Più pesanti della politica Usa"

C’è chi riesce a sfuggire alla morsa dei dazi. Imprese che si difendono perché sfornano prodotti di nicchia, di un’economia che ha le sue radici nel territorio e che grazie al territorio prospera. Dalle zucche al pampepato, specialità ancorate ad mercato a chilometro zero, clienti sotto casa o quasi, in fila davanti allo spaccio dell’azienda agricola.

"Sì, questi prodotti sono così amati dai clienti che non temono la concorrenza, riescono a difendersi bene", dice Roberto Govoni, al timone di un’azienda di Cento che produce zucche, asparagi e fragole. "Abbiamo anche qualche ettaro di grano, lì il discorso è diverso", precisa. I cerali sono sensibili alle oscilla zioni della borsa. "Il Canada esporta i cereali negli Stati Uniti – spiega –, adesso quel mercato è saltato. Stop, quella montagna di chicchi finirà in Europa. I prezzi così crollano". Le due facce dei dazi, chi resiste e chi cede il passo con aziende che rischiano di tirare i remi in barca. Apre le porte di un universo di cose buone a chilometro zero Silvia Bozzato, direttrice della Strada Vini E Sapori, le casette sul listone. E’ ’Il cibo è chi lo fa’, edizione 21, in piazza Trento Trieste fino a domani. Sono 40 i produttori da ogni regione, dal Piemonte alle isole. Nel susseguirsi di quelle casette, i volti segnati magari dal sole, l’orgoglio si taglia a fette, come quel mortadellone stretto sotto l’affettatrice. Raffaele Bulgarelli aveva le mani in pasta fino al primo pomeriggio, pampepato e dolci hanno tempi loro, non aspettano. Si chiama Dolciaria Tina, sul mercato da 40 anni. Produce prodotti artigianali legati alla tradizione.

E’ proprio il cioccolato ormai da un anno ha un sapore amaro. "Il prezzo è più che raddoppiato, altro che dazi. Questa è la preoccupazione", scuote la testa Raffaele al timone dell’azienda insieme alla socia e soprattutto moglie Maria Luisa Mantovani. "C’è chi si è arreso. Noi abbiamo un prodotto che ha una clientela fedele. Questo è l’ingrediente vincente". Era un po’ lontano dalla sua terra Riccardo Vettoretti, piccolo produttore di Prosecco di Valdobbiadene. "Queste manifestazioni non me le perdo", racconta. Le uve raccolte a mano, da tre generazioni amore per il lavoro. Le carte da mettere sul tavolo dei dazi americani.

Mario Bovenzi