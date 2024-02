La tradizione del pane. Dialogo all’Einaudi

Nono appuntamento con il ciclo di conferenze del progetto ‘Apertamente: l’officina del sapere’, all’stituto Einaudi. Oggi, nell’aula magna, si terrà l’incontro ‘All You Need is passione and lievito madre’: imprenditoria creativa e sostenibile con Alice Bernardi, imprenditrice del territorio, fornaia e titolare del Filonificio di via Voltapaletto. La conferenza, che si terrà dalle 10.10 alle 12.10, è un’occasione per dialogare con gli studenti su come concretizzare e valorizzare un’idea originale. Nel caso specifico, su come fare il pane ‘in casa’, sia attraverso un personale lievito madre, Ambarabà, sia grazie alla ricerca di grani e farine biologiche.