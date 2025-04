"La tradizione di Cusina e Butega"

La tradizione prevale a ‘Cusina e Butega’ in Porta Reno, Ennio Occhiali titolare conferma: "Noi non abbiamo pensato un menù specifico per Pasqua, i nostri clienti potranno scegliere alla carta i piatti della tradizione ferrarese, ma proprio per questi giorni abbiamo un fuori menù rappresentato dall’agnello per chi lo richiede visto che è un piatto caratteristico pasquale".

Sulle presenze di questi giorni festivi, Ennio Occhiali aggiunge: "Abbiamo già prenotazioni per tutti i tavoli, quindi, siamo esauriti con diversi turisti italiani e stranieri, che non mancano. I clienti vengono qui per la tradizione dei nostri piatti che da sempre ci caratterizza".