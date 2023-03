La tradizione oltre i confini Arriva un fantino sardo

Arriva dalla Sardegna. Da Teti, per l’esattezza, una manciata di abitanti in provincia di Nuoro, nel cuore della Barbagia di Ollolai il fantino che correrà per i colori di Santo Spirito. E’ infatti Michel Putzu, 32 anni, il fantino al quale il Rione gialloverde ha deciso di affidare le sorti della gara più attesa del Palio di Ferrara, quella dei cavalli, per impossessarsi dell’ambito palio di San Giorgio. Quest’anno, prima volta in assoluto, le gare si svolgeranno in orario serale, il prossimo 27 maggio. Non è invece una novità per Santo Spirito la scelta di Putzu come fantino visto che già nel 2019 il giovane sardo aveva gareggiato per i gialloverdi non riuscendo comunque a raggiungere la agognata vittoria. Già ben inserito fin da giovanissimo nel mondo delle gare, Putzu e’ sicuramente una figura di spessore nel mondo delle competizioni storiche ed ha già avuto modo di fare apprezzare le proprie qualità negli anni passati prima del blocco dovuto alla pandemia.

"Abbiamo voluto rinsaldare un rapporto personale con Michel, nato sicuramente prima del 2019 e poi maturato durante quella edizione del palio – spiega il presidente del Rione di Santo Spirito Matteo Cristofori durante la presentazione nella sede storica della contrada – anticipando i tempi e presentando un fantino di cui abbiamo fiducia e che prenderà a cuore, come ha sempre fatto in passato, le nostre aspettative e le speranze dei nostri contradaioli. Sono stati due anni difficili quelli del covid – continua Cristofori – che comunque non hanno cancellato la voglia di stare insieme e di impegnarci per i colori di Santo Spirito e che ha visto una edizione 2022 straordinaria che ci ha motivato ad impegnarci ancora di più come contrada e come Ente Palio, supportati dall’amministrazione comunale". "La cosa per noi più importante – sottolinea il capitano della contrada Francesco Campi – è il rapporto umano che riusciamo sempre ad instaurare con i nostri atleti, fantini o ragazze e ragazzi delle corse. Noi cerchiamo la competizione sana, quella che fa crescere i nostri ragazzi impegnati tutti i giorni in contrada, e Michel già dal 2019 ha espresso egregiamente questi nostri ideali. Ci sarà tempo poi per il resto della preparazione - continua il capitano - per la scelta del cavallo che verrà fatta in accordo con il fantino e per tutti gli altri aspetti tecnici in preparazione delle gare". "Ritorno a Ferrara, ed in particolare con gli amici di Santo Spirito – spiega Michel Putzu – molto motivato, con l’idea chiara di dare molte soddisfazioni ai contradaioli gialloverdi".

Lauro Casoni