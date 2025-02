La tragedia degli esuli: "Il massacro delle foibe, orrore da non dimenticare. La memoria resta viva"

"É una pagina buia della storia italiana che solo negli ultimi anni sta trovando il riscontro che merita", così il vicesindaco Alessandro Balboni alla cerimonia davanti al monumento dedicato ai martiri delle foibe in piazzale Poledrelli. Un momento toccante, di grande riflessione, iniziato con gli onori ai caduti e la benedizione del monumento, e proseguito con gli interventi del prefetto Massimo Marchesiello, di Martino Ravasio, presidente della Consulta provinciale degli studenti, di Riccardo Rizzardi a nome dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e presidente dell’istituto Nastro azzurro.

"Le violenze e i massacri – ha proseguito il vicesindaco – ai danni dei nostri connazionali da parte dei comunisti titini, sono ancora una ferita aperta, basti pensare che il Giorno del Ricordo è stato istituito solo nel 2004: sono serviti più di cinquant’anni per portare alla luce gli infoibamenti e riconoscere il dramma degli esuli. Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare una serie di iniziative di commemorazione, ponendo grande attenzione al coinvolgimento di studenti e cittadini in modo che questo tragico e complesso capitolo di storia venga raccontato nel modo corretto". Infine la chiusura: "Ancora troppi ferraresi ignorano cosa abbiano significato le foibe e gli orrori subiti dai nostri connazionali per la sola colpa di essere italiani". "Oggi (ieri per chi legge, ndr) celebriamo la Giornata del Ricordo – così invece il consigliere regionale e capogruppo del Partito Democratico Paolo Calvano –, dedicata ai caduti deportati e gettati nelle foibe, vittime di una tragedia che ha segnato la storia dell’Italia e delle popolazioni istriane, dalmate e giuliane. Un giorno per non dimenticare il dolore, la sofferenza e l’esodo di chi ha perso la propria terra e la propria vita. Ricordiamo insieme, affinché la memoria di queste atrocità rimanga viva e la pace prevalga su ogni divisione".

Oltre alla cerimonia di ieri, in città sono previsti diversi altri appuntamenti anche per i prossimi giorni. Domani alle 10.30 in sala Estense ‘Le testimonianze dei sopravvissuti’, estratto del film ‘Red Land’ di Maximiliano Hernando Bruno oltre all’incredibile storia di Graziano Udovisi raccontata dalle immagini. Gli studenti intervisteranno Luciana Miani, esule istriana e Adriana Giacci, testimone di seconda generazione. Sabato alle 20.30, sempre in sala Estense, si terrà la proiezione del film ‘Red land (rosso Istria)’ di Maximiliano Hernando Bruno, dedicato alla tragica vicenda della giovane studentessa universitaria torturata e gettata nelle foibe, Norma Cossetto.

