La tragedia del giovane carabiniere. Suicida in caserma, la famiglia:: "Fu vessato". Il Pm: "Archiviare"

Non aveva ancora 30 anni il maresciallo Gaudio Adinolfi quando si uccise nella stazione di Casumaro, dopo una lunghissima giornata iniziata la mattina alle 8: era il 30 ottobre 2023, lo trovarono nel tardo pomeriggio riverso a terra nella sua stanza in caserma, la porta socchiusa, e un colpo in testa con la pistola d’ordinanza. Da tempo la famiglia chiede di non dimenticarlo e cerca di capire la verità su ciò che è accaduto. Per quella tragica vicenda, uno dei suoi superiori è indagato per istigazione al suicidio, ma la Procura ha chiesto l’archiviazione. Atto impugnato dalla famiglia, con discussione e decisione rinviata al 12 marzo. "Abbiamo fatto fare una perizia medico legale e tutti i colleghi hanno dichiarato che il suo capo, lo chiamava di continuo, – lo sfogo di papà Antonio all’agenzia Dire – gli chiudeva il telefono in faccia e a nostro figlio quando parlava con lui gli tremavano le mani. Ringraziamo questi colleghi che hanno testimoniato".

Il genitore ripercorre la dolorosa perdita di quel giovane maresciallo talentuoso, fresco di scuola, preciso e appassionato, e ricorda la serenità e l’entusiasmo della sera prima della tragedia. Sulle ferie e sui riposi, ricorda Antonio riportando i racconti fatti dal figlio prima di morire, "c’erano sempre delle discussioni, tanto che prima di mandarle le faceva vedere al vecchio comandante. Voglio andare fino in fondo", capire cosa possa averlo portato "a crollare". L’ufficiale, continua Antonio, "Voleva venire ai funerali, ma gli abbiamo chiesto di non presentarsi". Poi subito l’aggiunta: "Siamo pronti a presentare una causa civile, indipendentemente dal penale". Nel calderone, sarebbero finite le continue discussioni anche sulle modalità di presentazione del congedo parentale e su una presunta attivazione del telefono della vittima dopo la sua morte, come riportato nella denuncia della famiglia. "Perché? – si chiede ancora il padre – A quell’uniforme teneva molto, ha superato le prove con ottimi voti, era pluridiplomato. Non era impulsivo, era un pò chiuso e quella situazione lo avrà oppresso". L’avvocato della famiglia, Ferdinando Letizia, ha chiesto di sentire altri testi e portato nuovi elementi in valutazione al gip in vista dell’udienza di marzo dove verrà discussa l’opposizione all’archiviazione dell’accusa nei confronti dell’ufficiale. Secondo la Procura, il suicidio in sé non sarebbe mai pienamente prevedibile.

"Era un ragazzo scrupoloso", dice il legale degli Adinolfi che parla di una prevenzione ‘mancata’, come da relazione del medico legale di parte, Oliviero Piermario. Secondo il quale, la posizione lavorativa del maresciallo sarebbe stata "aggravata da continui e ripetuti episodi di disapprovazione da parte del suo superiore". "Il caso – conclude il papà – non deve essere archiviato. Andremo fino in fondo".