La tragedia del sedicenne calciatore Manuel, la scuola non dimentica "Un campetto in sua memoria"

di Mario Bovenzi

Manuel Lorenzo Ntube, 16 anni, sognava di diventare un giocatore famoso. Indossava la casacca del calcio Padova, settore giovanile. Faceva il difensore. Il 30 novembre 2022 lungo via Pomposa venne travolto da un auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Il conducente dell’auto si costituì. I compagni di classe non hanno dimenticato. Domani alle 11.15 ci sarà l’inaugurazione del campetto polivalente di via Praisolo in memoria di Manuel. "Abbiamo ritenuto doveroso ricordare il nostro studente morto prematuramente nell’incidente stradale – dice la dirigente scolastica dell’istituto Einaudi, Marianna Fornasiero –. Durante la cerimonia verranno anche la madre e i fratelli di Manuel. Abbiamo acquistato una targa in suo ricordo". Nel corso della mattinata si svolgerà un torneo di basket tra studenti e docenti.

Chi ha lanciato l’idea di ricordare il ragazzo?

"Sono stati i suoi compagni di classe e i suoi tanti amici già all’indomani della tragedia che ha sconvolto tutto l’istituto, l’intera città. Il ragazzo era molto amato e la sua passione per il calcio ne faceva quasi un simbolo".

Come si articola la mattinata?

"Avevamo pensato di fare un torneo di calcetto, ma non abbiamo purtroppo il campo. Dedicheremo comunque l’iniziativa allo sport, il suo grande sogno, e in particolare al basket. Faremo inoltre un torneo di basket inclusivo aperto ai ragazzi con disabilità. Quest’ultima iniziativa è stata ideata da un insegnante di sostegno. Sarà presente anche la società Sbf basket".

Una vita spezzata a 16 anni, il ricordo un anno dopo...

"Il dolore è ancora molto forte, parteciperanno alla manifestazione le due classi più coinvolte dalla tragedia. In una era iscritto Manuel, nell’altra lo studente che si è salvato. E’ tornato fra i banchi ma lo strazio per lui è ancora molto forte. Nel corso della mattinata dirò qualche parola, cercherò di fare coraggio ai familiari e ai nostri giovani. Di far sentire la vicinanza della scuola".