La tragedia di Atika Chamekh condannato per abusi su minore La sentenza è definitiva

Mentre le motivazioni della Corte d’Appello inchiodano M’Hamed Chamekh per l’omicidio della ex compagna Atika Gharib, diventa definitiva la sentenza che ha condannato lo stesso nordafricano per violenza sessuale sulla figlia della donna. In aprile, il gup Carlo Negri aveva fissato la pena a due anni e dieci mesi di reclusione (con l’attenuante della particolare tenuità del fatto), oltre al risarcimento del danno e alle provvisionali per la ragazza, all’epoca quindicenne, e per il Comune di Ferrara, costituitosi parte civile. Le parti non hanno impugnato la sentenza in Appello perciò, trascorsi i tempi tecnici, la sentenza di primo grado è passata in giudicato. Questa vicenda, parallela e prodromica rispetto all’atroce omicidio, riguardava alcuni palpeggiamenti sulla figlia adolescente di Atika.

Un episodio accaduto esattamente un mese prima rispetto alla tragica fine della donna, uccisa e poi data alle fiamme in un casolare della Bassa Bolognese. Proprio questa aggressione ai danni della giovane aveva spinto Atika a interrompere quella relazione diventata col tempo sempre più pesante e costellata di episodi di vessazione e maltrattamenti subiti sempre più spesso dalla stessa 35enne. Chamekh aveva quindi lasciato l’appartamento di via Oroboni che aveva condiviso con Gharib e le sue figlie, portando però con sé i documenti della ex compagna. Da qui scattò la denuncia alle forze dell’ordine. Fu l’inizio della discesa nell’abisso, culminata tra le fiamme di quel rudere al confine tra le provincie di Bologna e Ferrara. La trentacinquenne non poteva più sopportare di vivere con quell’uomo che si era permesso non soltanto di maltrattare lei, ma aveva anche osato alzare le mani sulla figlia più piccola. Buttandolo fuori di casa, Atika aveva pensato di lasciarsi alla spalle un incubo. Ma così non è stato. Lui non si è arreso a quella scelta della compagna e ha iniziato a covare rabbia e risentimento verso la donna che aveva osato allontanarlo. Un odio che è montato col passare dei giorni, mescolandosi al delirio e alla volontà di vendetta. Fino alle più tragiche conseguenze.

La vicenda di Atika è una delle più agghiaccianti storie di violenza sulle donne che abbiano macchiato di recente il nostro territorio. Insieme a quelle di Rossella Placati, massacrata nella sua casa di Bondeno, e di Cinzia Fusi, assassinata a colpi di mattarello a Copparo, la tragedia della giovane nordafricana ci ricorda come questa ferita sia ancora aperta e lungi dall’essere sanata. Lo confermano anche i dati relativi agli ammonimenti emessi dal questore nei confronti di uomini che si macchiano di reati del genere. Nell’arco di due anni (2021 e 2022) i provvedimenti di questo tipo sono stati 86. Un dato che fa riflettere su quanta strada ci sia ancora da fare per mettere fine a questa piaga.

Federico Malavasi