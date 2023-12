La tragedia di Natale: muoiono a tre giorni uno dall’altra

Dopo una vita insieme, se ne sono andati, l’una a pochi giorni di distanza dall’altro e saranno insieme anche nell’ultimo saluto. E’ la particolare storia di Vincenzo Lolli, scomparso a 79 anni per un malore il 15 dicembre e della moglie Paola Meloni che l’ha seguito ieri, dopo una lunga malattia, genitori del noto Marco Lolli. "La loro è stata una grande storia d’amore unica e irripetibile ed è con questa frase che li ricorderemo sempre – dice Marco – lei si è lasciata andare per seguire lui che non aveva voluto lasciarla finire in un centro. Una grande favola d’amore e insieme faranno anche l’ultimo viaggio". Per loro, chiedono non fiori ma opere di bene. Il funerale sarà al Santuario della Rocca, venerdì alle 14.30. Insieme anche in quell’ultimo momento. "Si erano conosciuti da ragazzi e sposati nel ’66. Io sono nato un anno dopo – racconta – lui era un camionista e lei lavorava in una ditta di frutta e verdura. Io avevo circa 18 anni e purtroppo la vita ha portato la mamma ad ammalarsi con la vista diventando cieca. Ha frequentato un istituto per imparare e poi era andata a lavorare all’ispettorato del lavoro come centralinista ma purtroppo si è ammalata di un’altra malattia che l’ha portata, dopo una caduta e la rottura del femore, a essere ferma in un letto. Mio padre assolutamente non voleva metterla in un centro e papà, da burbero camionista si è trasformato nella più brava massaia, non facendo mai mancare nulla alla mamma e facendo tutto lui. Non ha mai mollato un secondo la mia dolcissima mamma, con un amore unico". Questo fino alla sera del 15. "Dal piano di sopra la portava sempre giù a cena e dalla carrozzina ogni volta la sollevava per metterla sul montascale, azioni che col tempo gli hanno logorato il fisico – prosegue – l’altra sera gli è scivolata dalle mani, dovuta forse anche al fatto che aveva già un infarto in corso. Mi ha chiamato per prendere la mamma e l’ho trovato già agonizzante, con lei ai suoi piedi. Gli ho fatto il massaggio cardiaco finchè è arrivata l’ambulanza ma non c’è stato nulla da fare".

Morto con lei al fianco. "Abbiamo portato su la mamma. Aveva tante problematiche di salute e non le avevamo ancora detto che papà non c’era più ma anche se non ci vedeva, aveva certamente capito tutto – continua – senza papà stavamo cercando una struttura che l’accogliesse ma forse papà, che non sarebbe stato d’accordo, ha visto e l’ha presa con sé. Lei si è lasciata andare subito sentendo che aveva perso il suo amore, per raggiungerlo. Ci hanno dimostrato ancora una volta che uno non poteva stare senza l’altro". Divisi da soli 5 giorni. "Abbiamo così voluto una cerimonia di esequie insieme – conclude –, lei venerdì avrebbe compiuto 78 anni".