La tragedia di Pasqua. Giovane annega nel lago, gli indagati sono due

Sono due gli indagati per la tragedia di Gamal Mahmoud Adham El Badry, il 24enne aiuto cuoco di origine egiziana annegato il pomeriggio di Pasqua in uno dei laghetti di fronte al ristorante Oasi Azzurra, sul confine tra Ostellato e Migliarino. Sulla morte del ragazzo, arrivato da poco in Italia proprio per lavorare nel locale di recente rilevato dallo zio, la procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Nel registro degli indagati, il pubblico ministero di turno Andrea Maggioni ha già iscritto due nomi: si tratta dei due zii della giovane vittima (uno è il titolare del ristorante, l’altro era presente al momento del decesso del nipote). Si tratta di un atto dovuto in circostanze come queste, finalizzato a fare chiarezza su quanto accaduto e a offrire la massima garanzia difensiva in vista degli accertamenti tecnici in programma. Il primo che si profila all’orizzonte è l’autopsia sul corpo del giovane, il cui incarico verrà conferito domani al medico legale Silvia Boni. Da queste prime analisi sulla salma del 24enne sarà possibile sapere qualcosa di più certo sulle cause del decesso. Non è escluso che in seguito vengano indicati dalla procura ulteriori accertamenti, finalizzati a chiarire le ragioni che hanno portato all’annegamento del giovane (al momento tutte le piste sono aperte, dal malore alle insidie del fondale del laghetto che potrebbero averlo ‘intrappolato’ impedendogli di riemergere dopo il tuffo). L’area nella quale si è verificato il terribile incidente è stata posta sotto sequestro.

A quanto si apprende, la morte di Gamal Mahmoud è una tragedia nella tragedia. A dicembre, il giovane aveva perso il padre e, a seguito di quel lutto, aveva deciso di venire in Italia per lavorare insieme allo zio e aiutare la madre rimasta in Egitto. Il 24enne era felice di quell’impiego nelle cucine di Oasi Azzurra e aveva iniziato destreggiarsi tra piatti e fornelli sin dal 17 aprile, data di riapertura del ristorante con la nuova gestione. Nel giorno di Pasqua, terminato il turno, aveva deciso di rinfrescarsi facendo il bagno in uno dei laghetti per la pesca sportiva che si trovano di fronte alla struttura. Dopo il tuffo, però, non è più riemerso. Immediato l’allarme ai soccorritori da parte dei presenti, i quali però non hanno potuto fare nulla per salvarlo. I vigili del fuoco, intervenuti anche con una squadra di sommozzatori, hanno riportato a riva il corpo del 24enne ormai senza vita. L’accaduto ha suscitato cordoglio e incredulità tra clienti, conoscenti e abitanti della zona. Ora spetta ai carabinieri, coordinati dalla procura, fare luce sulle ragioni di una tragedia immane, avvenuta sotto il sole di un tranquillo pomeriggio di festa.