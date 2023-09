La tragedia di Porto Garibaldi. Falciata mentre attraversa la via: "È stata trascinata per metri"

di Jasmine

Belabess

Sono giorni tragici e da bollino nero quelli che sta vivendo il ferrarese, colpito duramente anche ieri con l’ennesimo bilancio devastante in appena poche ore. A piangere, ora, è Porto Garibaldi, dove – attorno alle 11 in viale dei Mille – ha perso la vita Filomena Cassano, 84 anni nata a Terracina ma residente nel comacchiese da molto tempo. La donna – questa è la prima ricostruzione – a quell’ora esce da un negozio dopo aver fatto qualche acquisto come ogni giorno. Con le sporte in mano si dirige proprio verso l’attraversamento pedonale di viale dei Mille, vicino alla piccola rotonda a due passi del ristorante ’La Prua’. Si guarda attorno e decide che può attraversare, è sulle strisce e, all’apparenza, non vi sono veicoli nelle immediate vicinanze. Ed è proprio in quel brevissimo, ma fatale, lasso temporale che sbuca d’improvviso una monovolume grigia, una Opel Meriva di recente immatricolazione, condotta da un uomo di 83 anni. L’impatto è terribile.

L’uomo, con ogni probabilità, non si accorge del pedone, o forse pensa che si fermi, e in un istante lo travolge. La pensionata cade atterra lasciando cadere tutto quello che teneva tra le mani: la spesa, gli oggetti personali, la sua vita. Finita sotto l’autovettura, verrà trascinata per quasi 10 metri rispetto al luogo dell’impatto. Il conducente sconvolto non ha la lucidità di frenare di colpo, è sotto choc, non capisce nell’immediatezza ciò che sta avvenendo.

Percorsi i dieci metri, la Meriva si stoppa, il pensionato al volante capisce la gravità di quanto accaduto, nonostante lo stato di choc continui a prevalere. Da lì in poi, tutti i presenti sgomenti iniziano a chiamare forze dell’ordine, vigili del fuoco, ma soprattutto l’ambulanza. Arrivati sul posto, i sanitari provenienti dal vicino ospedale del Delta, non riescono a raggiungere Filomena, poiché intrappolata sotto il veicolo. Devono aspettare i pompieri del distaccamento di Comacchio, che con i cuscinetti ad aria riescono a sollevare il veicolo e a liberare la vittima. Immediatamente iniziano le manovre di rianimazione, purtroppo tutto sarà inutile, ai medici non resta che dichiarare semplicemente l’avvenuto decesso.

Filomena Cassano era una donna ben voluta e conosciuta a Porto Garibaldi, poiché assieme al marito conduceva una attività di ristorazione proprio nel litorale comacchiese. I presenti sul luogo del sinistro erano sconvolti e al contempo increduli, ma ancora più sconvolte le figlie della donna, per loro un dolore inimmaginabile. Tutta la comunità si è stretta alla famiglia e si è unita al cordoglio in un silenzio assordante, un silenzio di denuncia per l’ennesima vittima della strada. Presto sarà resa stabilità la data dei funerali, ai quali saranno in molti a partecipare. I carabinieri della Compagnia di Comacchio, che hanno effettuato i rilievi, procederanno ad accertare tutte quante le responsabilità.