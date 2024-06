La tragedia di Yaya. Schiacciato dal tir, otto verso il processo: "Non ci fu formazione"

Otto persone rischiano di finire a processo per la morte di Yaya Yafa, il carrellista ventiduenne schiacciato da un camion in manovra al suo terzo giorno di lavoro all’Interporto di Bentivoglio (Bologna). Dopo aver chiuso le indagini individuando le figure che potrebbero avere avuto una responsabilità nella tragedia, il pubblico ministero Michela Guida ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti e, nei giorni scorsi, il giudice bolognese Andrea Salvatore Romito ha fissato l’udienza preliminare per il 18 settembre. In quell’occasione gli imputati potranno decidere se discutere l’udienza preliminare giocandosi così il rinvio a giudizio o se invece scegliere un rito alternativo. La notizia della fissazione dell’udienza è arrivata anche ai familiari del giovane operaio (nato in Guinea Bissau e residente a Ferrara), assistiti dagli avvocati Riccardo Caniato e Tiziano Tagliani.

Le accuse. Gli otto imputati sono accusati (a vario titolo) di omicidio colposo. Sotto la lente della procura felsinea sono finiti Antonino Tita, responsabile delle operazioni hub Interporto blocco 13.4 di Sda e delegato per la sicurezza, Carlo Ludovici, datore di lavoro, Cristian Mancini, responsabile del magazzino e preposto di Dedalog, cooperativa di facchinaggio e logistica, Andrea Monticelli, amministratore delegato, Gregor Wolfgang Nothacker, datore di lavoro di Senner Italia, società che affida servizi di trasporto a terzi, Mirko Melella, legale rappresentante della Tranporter Logistic e datore di lavoro degli ultimi due imputati, gli autisti Danilo Giarracca e Cosimo Palombella. Gli inquirenti hanno chiamato in causa anche la Dedalog, alla quale viene contestata la responsabilità dell’ente nel reato ipotizzato. In particolare, secondo l’accusa, la società non avrebbe provveduto all’adeguata formazione del proprio dipendente "nell’interesse esclusivo dell’ente, atteso il risparmio di spesa".

Nel delineare i contorni della tragedia, la procura ha acceso i riflettori sulla sicurezza del magazzino 9 di Sda e sulla filiera lavorativa nella quale il giovane carrellista era inserito, oltre a tutta la galassia di appalti e subappalti. Secondo la ricostruzione del pubblico ministero, Yaya stava caricando un camion rimorchio al magazzino 9. Mentre era all’interno del mezzo, i due camionisti avrebbero agganciato il trattore al rimorchio facendolo muovere. Il 22enne avrebbe sporto la testa all’esterno per vedere cosa stesse accadendo, rimanendo così schiacciato tra il rimorchio e il montante della baia di carico. Agli indagati vengono contestate a vario titolo diverse condotte che, secondo l’accusa, avrebbero provocato la morte dell’operaio. Si va dal non aver adottato precauzioni sufficienti per ridurre al minimo il rischio di schiacciamento durante quel tipo di lavoro al non aver formato il lavoratore riguardo ai pericoli di quella mansione. Ma non è tutto. Tra le presunte mancanze il pm rileva anche la carenza di informazione sulle procedure di accesso dei mezzi e lo scarso controllo sulle operazioni di carico e scarico. La procura punta infine il dito contro la decisione di agganciare la motrice del tir al rimorchio nonostante in quella fase non fosse consentito.